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Miközben Magyar Péter a Fideszt kritizálja, nem néz körül a saját háza táján – tele van a Tisza SZDSZ-es emberekkel

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Miközben Magyar Péter Bóka János SZDSZ-es múltját felemlegetve támadja a Fideszt, a Tisza-kormányban több olyan politikus található, akik a szabad demokratáknál kezdték a pályájukat, de a Tisza holdudvarában is akad bőven olyan meghatározó szereplő, aki kötődött valamilyen módon az SZDSZ-hez vagy a 2010 előtti MSZP–SZDSZ-kormányokhoz.

Munkatársunktól
2026. 07. 16. 18:07
Fotó: Polyák Attila
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Kivételezett helyzetben az SZDSZ-es vezetés alatt 

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza EP-képviselőjének korábbi pályafutásában ugyancsak fellelhetőek az SZDSZ-ig vezető szálak. Miután a politikus 2000-ben befejezte jogi tanulmányait felvették fogalmazónak a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. A Medgyessy-kormány felállása után a tárcát átszervezték, és az  tulajdonképpen az SZDSZ felségterülete lett Kóródi Mária vezetésével. A Tolnai Népújság 2003. március 4-i és 6-i híradásai alapján miközben százával rúgták ki az embereket a minisztériumokból, az átszervezés után Gerzsenyit tovább foglalkoztatták, sőt még tanácsossá is előléptették.

Az említetteken kívül a Tisza-kormány számos tagja töltött be fontos pozíciókat az MSZP–SZDSZ koalíció idején. 

Tóth Gábor – aki jelenleg a Belügyminisztériumban tölt be rendészeti államtitkári pozíciót – a 2006-os gyurcsányi rendőrterror idején Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt. Nem meglepő, hogy széleskörű felháborodást okozott a kinevezése.

Régi balos káderek

Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár több éven keresztül tanácsadóként segítette az MSZP–SZDSZ kormányokat, aktív szereplője volt a 2010 előtti baloldalnak. Mint LinkedIN-oldaláról kiderült, 2003 és 2008 között megszakítás nélkül dolgozott a balliberális kabineteknek – Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.

A Tisza-kabinet tudománypolitikai és innovációs államtitkára, Horváth Péter pedig korábban több tanulmányban is foglalkozott az SZDSZ–MSZP koalícióval.

A Tisza holdudvarát nézve pedig számos további olyan szakértő található, akik korábban valamilyen módon ugyancsak kötődtek az SZDSZ-hez vagy az MSZP–SZDSZ kormányokhoz.

Ilyen a kampányban a Tisza-szigetek visszatérő vendégeiként szereplő Kéri-házaspár. Kéri László – aki a Kontroll.hu-n, a Tisza házi médiáján önálló műsort kapott – a rendszerváltás idején az SZDSZ-hez közel álló politológusnak számított. A felesége, Petschnig Mária Zita pedig Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon gazdasági tanácsadójaként is dolgozott. A Pénzügykutató Zrt., ahol vezető elemző volt, 2006 és 2010 között több kormányzati kutatási és szakértői megbízást kapott a Gyurcsány- és Bajnai-kormánytól.

Az SZDSZ több egykori prominense is a Tisza mellett tört lándzsát a választási kampányban. Magyar Péterék ügyének egyik leghangosabb szószólója Magyar Bálint volt, aki a Tisza-szigeteknél is tartott előadást a „rendszerváltás stratégiájáról”, de más fórumokon is kiállt névrokona mellett. A már említett Szent-Iványi István egykori SZDSZ-es EP-képviselő – aki mellett Bóka János is dolgozott 2004 és 2009 között – pedig külpolitikai elemzőként éltette Magyar Pétert a választás előtt.

 

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