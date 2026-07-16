Miközben Magyar Péter a Fideszt kritizálja, nem néz körül a saját háza táján – tele van a Tisza SZDSZ-es emberekkel

Kivételezett helyzetben az SZDSZ-es vezetés alatt

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza EP-képviselőjének korábbi pályafutásában ugyancsak fellelhetőek az SZDSZ-ig vezető szálak. Miután a politikus 2000-ben befejezte jogi tanulmányait felvették fogalmazónak a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. A Medgyessy-kormány felállása után a tárcát átszervezték, és az tulajdonképpen az SZDSZ felségterülete lett Kóródi Mária vezetésével. A Tolnai Népújság 2003. március 4-i és 6-i híradásai alapján miközben százával rúgták ki az embereket a minisztériumokból, az átszervezés után Gerzsenyit tovább foglalkoztatták, sőt még tanácsossá is előléptették.

Az említetteken kívül a Tisza-kormány számos tagja töltött be fontos pozíciókat az MSZP–SZDSZ koalíció idején.

Tóth Gábor – aki jelenleg a Belügyminisztériumban tölt be rendészeti államtitkári pozíciót – a 2006-os gyurcsányi rendőrterror idején Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt. Nem meglepő, hogy széleskörű felháborodást okozott a kinevezése.

Régi balos káderek

Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár több éven keresztül tanácsadóként segítette az MSZP–SZDSZ kormányokat, aktív szereplője volt a 2010 előtti baloldalnak. Mint LinkedIN-oldaláról kiderült, 2003 és 2008 között megszakítás nélkül dolgozott a balliberális kabineteknek – Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.