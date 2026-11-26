Az Ezüsthegyi Könyvtárban (1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16., bejárat a Rózsadomb utca felől) 8 és 13 óra között várják az érintetteket. A Csillaghegyi Közösségi Házban (1039 Budapest, Mátyás király út 13–15.) 8 és 20 óra között biztosítanak melegedési lehetőséget, ötven fő számára.

Az önkormányzat arra kéri a békásmegyerieket, hogy a szolgáltatás péntek esti leállításáig lehetőség szerint ne szellőztessék ki a lakásokat, és gondoskodjanak arról, hogy az ingatlanokban 22 fok legyen. Azt is javasolják, hogy akik hűtő-fűtő klímával rendelkeznek, ellenőrizzék annak működőképességét.

A leállás több önkormányzati intézményt is érint, köztük nyugdíjasházakat és a családok átmeneti otthonát. A kerület ezért arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakók különösen figyeljenek idős, egyedül élő és beteg szomszédaikra.

A havazás már a fővárosi közlekedést is próbára teszi

A távhőszolgáltatás szüneteltetése egy olyan időszakban okoz újabb nehézséget a budapestieknek, amikor a havazás miatt a főváros közlekedése is komoly kihívásokkal szembesül. Mint arról korábban beszámoltunk, a havazás már szerda este fennakadásokat okozott a fővárosi és agglomerációs buszközlekedésben. Több járat rövidített útvonalon közlekedett, más járatok pedig egyes szakaszokon egyáltalán nem tudtak eljutni a végállomásukig.

A Magyar Nemzet korábbi beszámolója szerint különösen a budai oldalon alakult ki nehéz helyzet, ahol több buszjárat közlekedésében is fennakadások jelentkeztek. Mindez annak fényében is figyelemre méltó, hogy Karácsony Gergely főpolgármester korábban arra kérte az autósokat, hogy a havazás idején lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést. A fővárosi helyzetet tovább nehezíti, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban is számítani lehet havazásra, helyenként pedig ónos eső is előfordulhat.