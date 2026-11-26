A szereplőválogatás itt is okozhatott némi fejtörést, de nem annyira a főszereplők, mint inkább a tanárok összeválogatásában. Ugynakkor eltehetően csak egy hangos kisebbség bojkottálja a sorozatot, amiért Alan Rickman után egy fekete bőrű színsz játssza el Piton professzort, a legtöbb Harry Potter-rojongó és olvasó nagyon is örül neki, hogy a sorozat sokkal részletesebben tudja adaptálni a regényeket.

A streamingplatformok megjelenésének köszönhetően a közelmúltban több olyan regényfolyam is sorozatformátumban találta meg a maga közönségét, amelyek jóval kevésbé voltak sikeresek a mozikban, mint a Harry Potter vagy Az éhezők viadala.

A legjobb példa erre Philip Pullman Az Úr sötét anyagai című trilógiája. A regények első filmes feldolgozása, a 2007-es Az arany iránytű box office eredményei elmaradtak a várakozásoktól, ezért a tervezett folytatások végül nem valósultak meg, de később az HBO és a BBC közös sorozataként, Az Úr sötét anyagai címmel tért vissza, és ezúttal jelentős sikert aratott a három évados adaptáció.

Hasonló utat járt be Rick Riordan Percy Jackson-regénysorozata is: a 2010-es Villámtolvaj és a 2013-as Szörnyek tengere ugyan nem számított teljes pénzügyi kudarcnak, de a Fox nem látta bennük azt a franchise-lehetőséget, amelyre eredetileg számított. A harmadik mozifilm már nem készült el, így a rajongóknak hosszú éveket kellett várniuk, amíg a Disney+ sorozatot rendelt a történetből, ami annyira sikeres lett, hogy már a második évad bemutatója előtt berendelték a harmadik évadot.