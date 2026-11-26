Hasonló casting problémákkal küszködik az utóbbi években több franchise is: a Marvel inkább visszahozza a hősöket alakító színészeket, a DC-nél rendkívül megosztotta a rajongókat Henry Cavill menesztése, a Star Wars nagyott bukott a Harrison Ford nélküli előzményfilmmel, és most sokan aggódnak a Gyűrűk uráért is, hiszen a fiatal Aragornt a jövőre érkező The Hunt for Gollumban már Jamie Dornan játsza el Viggo Mortensen helyett.
Fantasyvilágok a streamingen
J.K. Rowling annak idején más utat választott, mint Suzanne Collins: az utolsó Harry Potter mozifilm után nem írt újabb regényeket (leszámítva egy nagyon vegyes fogadtatású színdarabot, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket), helyettük forgatókönyvíróként debütált a Legendás állatok franchise-val, ami iránt azonban gyorsan alábbhagyott a lelkesedés, miután hemzsegett a következetlenségektől és a papírvékony karakterektől, a casting körül is komoly problémák adódtak (Johnny Depp menesztése, Ezra Miller karriergyilkos ügyei), így az eredetileg tervezett 5 helyett csak 3 film készült el. Az írónő végül ráérezve, avagy engedve az idők szavának, beadta a derekát egy sorozatos rebootra, ami (főleg a harmadik évad után) lehetőséged ad majd arra, hogy részletesebben is elmeséljék a könyvek cselekményét.