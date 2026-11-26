Közben Vitézy Dávid egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy egy Volánbusz-kamera rögzítette a balesetet, a felvételt már átadták a hatóságoknak.
Megszólalt Lázár János a vonatbalesetről: Borzalmas, ami történt, de a felelősséget vállalni kell
A volt miniszter korábban azt mondta, ha emberélet sérül, lemond.
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