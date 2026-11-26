Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)
Kabaré lett a bizottsági ülésből: azt sem tudta a Tisza képviselője, hogyan kell szavaztatni + videó
Egymást követő bizonytalankodások, elrontott szavazások és kínos közjátékok tarkították a Vidék- és településfejlesztési bizottság ülését. Göröghné Bocskai Éva, a Tisza Párt képviselője láthatóan nehezen boldogult az ülés levezetésével, és még a legegyszerűbb eljárási kérdésekben is többször elveszítette a fonalat.
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