Kiderült, hány áldozatot soroltak még az ügynökök közé Lezsák Sándorhoz hasonlóan

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Újabb információt közölt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, kiderült ugyanis, hogy eddig 160 olyan név került nyilvánosságra a november 4-én megnyitott adatbázisban, akik nem ügynökök, hanem megfigyeltek voltak. – A továbbiakban alaposan átvizsgálják, hogy történhetett-e más tévesztés a 60 ezer név esetében – mondta Cseh Gergő Bendegúz, hozzátéve: a hibáért vállalja a felelősséget, illetve reméli, hogy azt még csütörtökön teljes mértékben el tudják hárítani.

Kis Ferenc
2026. 11. 05. 16:42
Kiderült, hány áldozatot soroltak még az ügynökök közé Lezsák Sándorhoz hasonlóan

– Ez azért is súlyos hiba, mert ezeket a neveket – annak ellenére hogy éppen ellenkezőleg, megfigyeltek voltak – hálózati személyekként értelmezik az olvasók – fűzte hozzá Cseh Gergő Bendegúz. – A továbbiakban alaposan átvizsgálják, hogy történhetett-e más tévesztés a 60 ezer név esetében – mondta a levéltár vezetője, hozzátéve: a hibáért vállalja a felelősséget, illetve reméli, hogy azt még csütörtökön teljes mértékben el tudják hárítani.

Arra a kérdésre, hogy másoktól is kaptak-e jelzést arra vonatkozóan, hogy nevük tévesen került fel az ügynöklistára, azt mondta, hogy 

e-mailek százait kapják, amióta nyilvánosságra került az adatbázis. 

Ezeknek a leveleknek a feldolgozása folyamatosan zajlik, egyelőre nem érkezett ilyen reklamáció. A tiszás ügynökbotrány tehát egyre fokozódik, egyelőre megjóspolni sem lehet, hogy hány megfigyelt neve került tévesen az ügynökök adatbázisába. 

Fidesz: Tarr Zoltán mondjon le!

A Fidesz frakcióvezetője csütörtökön sajtótájékoztatón mondta el, hogy Tarr Zoltánnak, mint felelős miniszternek is távoznia kell. Az eset miatt a levéltár vezetője mellett Magyar Péter miniszterelnök is bocsánatot kér, Tarr Zoltán viszont egyelőre némaságba burkolózott a témában. 

add-square Tiszás ügynökaktabotrány

Tarr Zoltán lemondását követeli a Fidesz a tiszás ügynökbotrány miatt

Tiszás ügynökaktabotrány 12 cikk chevron-right
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