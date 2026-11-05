Kiderült, hány áldozatot soroltak még az ügynökök közé Lezsák Sándorhoz hasonlóan

– Ez azért is súlyos hiba, mert ezeket a neveket – annak ellenére hogy éppen ellenkezőleg, megfigyeltek voltak – hálózati személyekként értelmezik az olvasók – fűzte hozzá Cseh Gergő Bendegúz. – A továbbiakban alaposan átvizsgálják, hogy történhetett-e más tévesztés a 60 ezer név esetében – mondta a levéltár vezetője, hozzátéve: a hibáért vállalja a felelősséget, illetve reméli, hogy azt még csütörtökön teljes mértékben el tudják hárítani.

Arra a kérdésre, hogy másoktól is kaptak-e jelzést arra vonatkozóan, hogy nevük tévesen került fel az ügynöklistára, azt mondta, hogy

e-mailek százait kapják, amióta nyilvánosságra került az adatbázis.

Ezeknek a leveleknek a feldolgozása folyamatosan zajlik, egyelőre nem érkezett ilyen reklamáció. A tiszás ügynökbotrány tehát egyre fokozódik, egyelőre megjóspolni sem lehet, hogy hány megfigyelt neve került tévesen az ügynökök adatbázisába.

Fidesz: Tarr Zoltán mondjon le!

A Fidesz frakcióvezetője csütörtökön sajtótájékoztatón mondta el, hogy Tarr Zoltánnak, mint felelős miniszternek is távoznia kell. Az eset miatt a levéltár vezetője mellett Magyar Péter miniszterelnök is bocsánatot kér, Tarr Zoltán viszont egyelőre némaságba burkolózott a témában.