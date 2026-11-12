Vizsgálóbizottságot kezdeményezett a Fidesz a tiszás ügynökbotrány kivizsgálására

Lezsák Sándor az üggyel kapcsolatban azt mondta, bűzbombákat robbantottak a nyilvánosságra hozatallal.

Megírtuk azt is, Magyar Péter mondhatta ki a végső szót az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának időpontjáról. Lapunk úgy értesült, a kormányfő közvetlen nyomást gyakorolt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárára (ÁBTL) annak érdekében, hogy november 4-én nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. A politikai sürgetésre utal a levéltári dolgozókat képviselő szakszervezet állásfoglalása is, amely szerint kifejezetten a Tisza Párt vállalásának teljesítése érdekében kellett felgyorsítani a közzétételt. Eközben Cseh Gergő Bendegúz főigazgató is beszámolt arról, milyen szűkös határidővel és milyen körülmények között kellett feldolgozniuk a hatalmas adatmennyiséget.

A levéltárosok is megszólaltak, ők maguk is politikai nyomást emlegettek. Az ÁBTL vezetője, Cseh Gergő Bendegúz viszont nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy folytatott-e informális egyeztetést Ruff Bálinttal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában a főigazgató azt hangsúlyozta, hogy a törvény előkészítése során több szakértői egyeztetésen is részt vett a levéltár, ugyanakkor az utolsó mágnesszalagok megérkezése utáni időszakot illetően már csak belső szakmai munkáról beszélt. Arra azonban kitérő választ adott, hogy az október 5-i adatszolgáltatást megelőzően találkozott-e Ruff Bálinttal.

Csütörtökön meghallgatta Tarr Zoltánt a parlament társadalmi részvétel bizottsága. A tárcavezető az ülésen kérdést kapott az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, amelyre kitérő választ adott. Szerinte Magyar Péter miniszterelnök, valamint az ÁBTL vezetője is mindent elmondott az ügyben.

Péterfalvi Attila szerint jogellenes adatkezelés történt a tiszás ügynökbotrányban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke egyértelművé tette, hogy jogellenes adatkezelés történt, és azt is megerősítette: már megszületett a döntés a hatósági eljárás megindításáról. Az eljárás során azt is tisztázni kell, kit terhel a felelősség azért, hogy a kommunista állambiztonság áldozatai is felkerültek az ügynöklistára.