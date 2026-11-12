Vizsgálóbizottságot kezdeményezett a Fidesz a tiszás ügynökbotrány kivizsgálására

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A tiszás ügynökbotrány kivizsgálására bizottság létrehozását javasolja a Fidesz – közölte Bóka János frakcióvezető. Az erről szóló javaslat már felkerült a parlament honlapjára is.

Gidró Kriszta
2026. 11. 12. 13:17
Vizsgálóbizottságot kezdeményezett a Fidesz a tiszás ügynökbotrány kivizsgálására
Fotó: Hatlaczki Balazs

Lezsák Sándor az üggyel kapcsolatban azt mondta, bűzbombákat robbantottak a nyilvánosságra hozatallal. 

Megírtuk azt is, Magyar Péter mondhatta ki a végső szót az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának időpontjáról. Lapunk úgy értesült, a kormányfő közvetlen nyomást gyakorolt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárára (ÁBTL) annak érdekében, hogy november 4-én nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. A politikai sürgetésre utal a levéltári dolgozókat képviselő szakszervezet állásfoglalása is, amely szerint kifejezetten a Tisza Párt vállalásának teljesítése érdekében kellett felgyorsítani a közzétételt. Eközben Cseh Gergő Bendegúz főigazgató is beszámolt arról, milyen szűkös határidővel és milyen körülmények között kellett feldolgozniuk a hatalmas adatmennyiséget.

A levéltárosok is megszólaltak, ők maguk is politikai nyomást emlegettek. Az ÁBTL vezetője, Cseh Gergő Bendegúz viszont nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy folytatott-e informális egyeztetést Ruff Bálinttal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában a főigazgató azt hangsúlyozta, hogy a törvény előkészítése során több szakértői egyeztetésen is részt vett a levéltár, ugyanakkor az utolsó mágnesszalagok megérkezése utáni időszakot illetően már csak belső szakmai munkáról beszélt. Arra azonban kitérő választ adott, hogy az október 5-i adatszolgáltatást megelőzően találkozott-e Ruff Bálinttal.

Csütörtökön meghallgatta Tarr Zoltánt a parlament társadalmi részvétel bizottsága. A tárcavezető az ülésen kérdést kapott az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, amelyre kitérő választ adott. Szerinte Magyar Péter miniszterelnök, valamint az ÁBTL vezetője is mindent elmondott az ügyben.

Péterfalvi Attila szerint jogellenes adatkezelés történt a tiszás ügynökbotrányban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke egyértelművé tette, hogy jogellenes adatkezelés történt, és azt is megerősítette: már megszületett a döntés a hatósági eljárás megindításáról. Az eljárás során azt is tisztázni kell, kit terhel a felelősség azért, hogy a kommunista állambiztonság áldozatai is felkerültek az ügynöklistára.

Baloldali megmondóemberek is kiakadtak

Az ügynökakták nyilvánosságra hozása után egymás után szólaltak meg a baloldali özéleti szereplők és megmondóemberek is, akik egytől egyig elhibázottnak tartják a nyilvánosságra hozatal módját.

Kifejtette véleményét Hadházy Ákos, Pottyondy Edina, Fekete-Győr András, Vásárhelyi Mária, Horn Gábor, Verebes István és Schiffer András is.

Kellett a figyelemelterelés, őrizetbe is vették Orbán Viktor öccsét

Miközben éppen csúcsra járt az ügynökbotrány, a Nemzeti Nyomozó Isorda (NNI) és a Nemzeti Vagyonviszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) közös akcióban őrizetbe vette Orbán Áront és három társát, négy helyszínen házkutatást is tartottak, két helyen a TEK segítségét is igénybe vették. A volt kormányfő öccsét azóta le is tartóztatták, holott ügyvédje szerint ennek semmi alapja nem volt. Orbán Viktor még hétfőn azt mondta, ő maga a célpont, az öccse csak eszköz.

Megírtuk azt is, minden alkalommal, amikor Magyar Péter számára valami politikailag kellemetlen dolog történik, mindig akcióba lép az új ÁVH.

 

bóka jánosügynökaktafideszSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpetőfi

Költői kérdés

Pilhál György avatarja

Fontos-e tudnunk, hol halt meg a költő? A világszövetsége szerint igen. Így gondolták ezt Petőfi kortársai is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu