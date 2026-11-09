Már Fekete-Győr is elismerte, hogy elrontotta a Tisza az ügynökakták ügyét – aztán egészen elképesztő kijelentéseket tett

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Már a Momentum alapítója is arról beszél, hogy ártatlan embereket keverhetett gyanúba a Tisza-kormány az ügynökakták botrányos közzétételével. Fekete-Győr András ugyanakkor a jogállamiságért aggódva maga is előre bűnösnek nevezett hét ismert közéleti szereplőt, Tiborcz Istvánt vezetőszáron látná, és még arról is értekezett, hogyan lehetne külföldön „elkábítani” és hazahozni körözött személyeket.

Kárpáti András
2026. 11. 09. 16:34
Már Fekete-Győr is elismerte, hogy elrontotta a Tisza az ügynökakták ügyét – aztán egészen elképesztő kijelentéseket tett
Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke ismét meghökkentő kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet. Forrás: Képernyőfotó/Youtube

Tiborcz István sorsát különösen magabiztosan jósolta meg. Azt hangoztatta: biztos abban, hogy Jellinek Dániel egy vádalku keretében terhelő vallomást tesz majd Orbán Viktor vejére.

– Tiborczot szerintem fogjuk még vezetőszáron látni – fogalmazott. Hankó Balázs esetében pedig már azt is kiszámolta, mennyivel járhatna jobban a családja, ha a volt miniszter Orbán Viktorra vallana: tíz év helyett például hat év börtönnel.

A jogállamiság sajátos értelmezéséről árulkodik az is, amit a vádalkukról mondott. Fekete-Győr szerint egy társadalmilag elítélt politikus kisebb kedvezményre számíthat az ügyészségtől, mint egy kevésbé ismert ember. Vagyis szerinte a közvélemény szimpátiája – vagy annak hiánya - is befolyásolhatja, ki milyen büntetést kap.

Külföldön elkábítanák a körözötteket?

A legmeghökkentőbb kijelentések Matolcsy Ádám külföldi tartózkodása kapcsán hangzottak el. Fekete-Győr arról beszélt ugyanis, hogy a különleges rendőri egységeket nem feltétlenül akadályozza a kiadatási egyezmények hiánya.

– Kimennek civilben, elkábítják és hazahozzák – vázolta az általa lehetségesnek tartott módszert. Egy állítólagos korábbi esetre is hivatkozott, amelyben elmondása szerint az elkábított személyt úgy szállították át egy repülőtéren, hogy azt a helyi hatóságok észre sem vették. A nehezen hihető történetet ellenőrizhető részletekkel nem támasztotta alá.

A jogállamiságért máskor oly hangosan aggódó politikus tehát egy idegen ország területén végrehajtott, engedély nélküli emberrablásszerű akció lehetőségét is magától értetődő természetességgel fejtegette.

Önjelölt „igazságosztó”

Fekete-Győr az ügyészség felforgatására is kész elképzelésekkel állt elő. Azt állította, hogy a szervezet tizenhat éven át bűnözőket védett, ezért szerinte el kell távolítani azokat az ügyészeket, akik bizonyíthatóan részt vettek az ügyek eltussolásában.

Miközben azonban politikai ellenfeleivel szemben szigorú fellépést követelt, Iványi Gábor ügyében éppen a vád ejtését sürgette. Szerinte az igazságszolgáltatásnak inkább az általa fontosabbnak tartott elszámoltatási ügyekre kellene fordítania az erőforrásait.

Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát sem kímélte. A házaspár külföldi utazásaiból valahogy arra a következtetésre jutott, hogy teljes mértékben hiányzik belőlük az emberi minőség, és azt is sérelmezte, hogy Mészáros ellen nem lát körvonalazódni büntetőeljárást.

Már a Tisza szövetségeseként térne vissza

A beszélgetés végén kiderült, hogy a Momentum korábbi elnöke még nem adta fel a politikai ambícióit. Fekete-Győr 2030-ra olyan progresszív pártot szeretne felépíteni, amely együttműködhet a Tiszával. A Fideszt és a Mi Hazánkat ezzel szemben álellenzéknek nevezte.

A politikus tehát egyszerre bírálja Magyar Péterék ügynökaktás botrányát, hirdet előre ítéletet politikai ellenfelei felett, és készül arra, hogy a Tisza leendő szövetségeseként visszatérjen a pártpolitikába.

Emlékezetes: Fekete-Győr András politikai karrierje a 2022-es választás kampányában súlyosan megfeneklett, amikor – mindössze 3,39 százalékot szerezve - súlyosan leszerepelt a közösen induló baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásán. A bukás után a Momentum elnöki posztjáról is távoznia kellett. A politikus korábban leginkább a kínos nyilatkozataival vált ismertté: egy alkalommal a napelemet nevezte kisméretű atomerőműnek, máskor pedig arról mesélt, hogy a zuhany alatt próbálta megtisztítani az elektromos rollerét, amely ettől tönkrement.

Magyar Péterklikktvmészáros lőrincorbán viktorKomment 1

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