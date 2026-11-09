Már Fekete-Győr is elismerte, hogy elrontotta a Tisza az ügynökakták ügyét – aztán egészen elképesztő kijelentéseket tett

Tiborcz István sorsát különösen magabiztosan jósolta meg. Azt hangoztatta: biztos abban, hogy Jellinek Dániel egy vádalku keretében terhelő vallomást tesz majd Orbán Viktor vejére.

– Tiborczot szerintem fogjuk még vezetőszáron látni – fogalmazott. Hankó Balázs esetében pedig már azt is kiszámolta, mennyivel járhatna jobban a családja, ha a volt miniszter Orbán Viktorra vallana: tíz év helyett például hat év börtönnel.

A jogállamiság sajátos értelmezéséről árulkodik az is, amit a vádalkukról mondott. Fekete-Győr szerint egy társadalmilag elítélt politikus kisebb kedvezményre számíthat az ügyészségtől, mint egy kevésbé ismert ember. Vagyis szerinte a közvélemény szimpátiája – vagy annak hiánya - is befolyásolhatja, ki milyen büntetést kap.

Külföldön elkábítanák a körözötteket?

A legmeghökkentőbb kijelentések Matolcsy Ádám külföldi tartózkodása kapcsán hangzottak el. Fekete-Győr arról beszélt ugyanis, hogy a különleges rendőri egységeket nem feltétlenül akadályozza a kiadatási egyezmények hiánya.

– Kimennek civilben, elkábítják és hazahozzák – vázolta az általa lehetségesnek tartott módszert. Egy állítólagos korábbi esetre is hivatkozott, amelyben elmondása szerint az elkábított személyt úgy szállították át egy repülőtéren, hogy azt a helyi hatóságok észre sem vették. A nehezen hihető történetet ellenőrizhető részletekkel nem támasztotta alá.

A jogállamiságért máskor oly hangosan aggódó politikus tehát egy idegen ország területén végrehajtott, engedély nélküli emberrablásszerű akció lehetőségét is magától értetődő természetességgel fejtegette.

Önjelölt „igazságosztó”

Fekete-Győr az ügyészség felforgatására is kész elképzelésekkel állt elő. Azt állította, hogy a szervezet tizenhat éven át bűnözőket védett, ezért szerinte el kell távolítani azokat az ügyészeket, akik bizonyíthatóan részt vettek az ügyek eltussolásában.