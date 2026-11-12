A NAV emberei jelentek meg a Videotonnál, nagy bajban a fehérvári klub
Csütörtökön délelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai jelentek meg a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton székházában, ahol számítógépeket és adathordozókat foglaltak le.
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