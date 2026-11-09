Vásárhelyi Mária páros lábbal szállt bele Magyar Péterékbe a tiszás ügynökbotrány miatt: „Nincs garancia arra, hogy az iratokat nem manipulálják”

Az egykori ügynökök viselik a következményeket

Vásárhelyi szerint az ügynökmúlt megítélésénél az egyéni felelősség mellett az érintettek személyes körülményeit is figyelembe kell venni.

A hálózati személyek között voltak olyanok, akik tudatosan, meggyőződésből vagy személyes előnyökért működtek együtt az állambiztonsággal. Mások azonban később súlyos lelkiismeret-furdalással szembesülhettek, és akár évtizedeken keresztül retteghettek a lelepleződéstől.

A szociológus szerint azok esetében, akik valóban megbánták tettüket, nehezen képzelhető el nagyobb büntetés annál, mint hogy évtizedeken át attól félnek, mikor derül ki a múltjuk.

Az Index cikke szerint 1947 és 1989 között hozzávetőleg 150–200 ezer ember fordult meg az állambiztonsági hálózatban, a november 4-i közzététel pedig mintegy 60 ezer nevet érintett.

Vásárhelyi külön kitért a televíziós újságírókra is. Közülük eddig mindössze hat-nyolc név került nyilvánosságra, miközben szerinte a média közvélemény-formáló szerepe miatt az ott dolgozók kiemelt célpontjai voltak az állambiztonságnak.A kutató szerint mindez szintén azt mutatja, hogy a fennmaradt iratanyag alapján nem lehet teljes képet alkotni a kommunista diktatúra hálózati működéséről.

Többen is bírálták a Tisza-kormányt az ügynökbotrány miatt

Nem Vásárhelyi Mária az egyetlen, aki kifogásolta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának módját. Az elmúlt napokban több közéleti szereplő is élesen bírálta a Tisza-kormány eljárását. Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Verebes István színész-rendező is kemény kritikát fogalmazott meg.

Lezsák Sándor téves besorolása kapcsán azt is felvetette, honnan lehet tudni, hogy mások esetében nem történtek-e hasonló hibák.

Ugyancsak bírálta a kormány eljárását Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az egykori SZDSZ-es politikus szerint Magyar Péterék elmulasztották a megfelelő előkészítést és a társadalom tájékoztatását. Horn hangsúlyozta, hogy nem elegendő kizárólag Lezsák Sándortól bocsánatot kérni. Schmidt Mária történész szintén felháborítónak nevezte a történteket. A Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatója szerint a kormány megfelelő történelmi magyarázat nélkül tette közzé az adatokat, ráadásul az egykor megfigyelt személyek nevei is bekerültek az adatbázisba. Schiffer András volt országgyűlési képviselő azt kifogásolta, hogy Horn Gyula és Medgyessy Péter neve nem szerepel a közzétett adatok között.