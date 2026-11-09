Vásárhelyi Mária páros lábbal szállt bele Magyar Péterékbe a tiszás ügynökbotrány miatt: „Nincs garancia arra, hogy az iratokat nem manipulálják”

Mint fogalmazott:
Óriási bűn, hogy a rendszerváltás után nem kerültek nyilvánosságra az iratok.
Vásárhelyi szerint a megmaradt, hiányos és általa manipuláltnak tartott dokumentumok értelmezését történészekre kellene bízni, mert a laikusok könnyen téves következtetésekre juthatnak.
Saját családjuk megfigyelését is felidézte
A szociológus személyes példával is érzékeltette, mennyire hiányosak lehetnek a fennmaradt állambiztonsági dokumentumok.
Édesapja, Vásárhelyi Miklós, Nagy Imre egykori sajtófőnöke volt, családjukat pedig folyamatosan megfigyelte a kommunista állambiztonság. Vásárhelyi Mária becslése szerint az ő esetükben az egykori megfigyelési dokumentumok 70–80 százaléka hiányozhat.
A kutató az Akik elhitték a 20. századot című könyvében is felidézte annak a családi ismerősnek a történetét, aki rendszeresen látogatta őket, miközben jelentéseket készített róluk.
Az illető szombatonként gyakran megjelent náluk, és rendszerint élelmiszert, virágot vagy kisebb ajándékokat vitt. Eközben arról is tájékoztatta az állambiztonságot, hogy a család mikor utazik nyaralni, vagyis mikor lehet lehallgatókészülékeket elhelyezni a lakásukban.
Annak ellenére, hogy az ismerős rendszeresen jelentett róluk, Vásárhelyi mindössze egyetlen ilyen dokumentumot talált meg, azt is véletlenül. A szociológus szerint ez jól mutatja, hogy a fennmaradt iratokból sok esetben nem lehet teljes képet alkotni egy-egy ember tevékenységéről vagy az állambiztonság működéséről.
Politikai leszámolások eszközévé váltak az akták
Vásárhelyi szerint a rendszerváltás egyik történelmi bűne volt, hogy 1990-ben nem nyitották meg azonnal és teljes egészében az állambiztonsági iratokat. Úgy látja, ez nemcsak az iratmegsemmisítéseknek nyitott utat, hanem annak is, hogy a dokumentumokat politikai fegyverként használják fel.
Példaként Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnök D–209-es szigorúan titkos tiszti múltjának nyilvánosságra kerülését említette. Véleménye szerint ebben az ügyben sem elsősorban a történelmi igazság feltárása, hanem a politikai leszámolás szándéka érvényesült.
Csurka István korábbi MIÉP-es politikus és Torgyán József volt kisgazda pártelnök esetét is felhozta. Vásárhelyi állítása szerint mindkettőjüket ügynökvádakkal támadták, miközben tényleges ügynöki tevékenységet nem végeztek. Úgy véli ugyanakkor, hogy a politikai elit jelentős része mindvégig a dokumentumok szelektív nyilvánosságra hozatalában és az érintettek zsarolhatóságának fenntartásában volt érdekelt.