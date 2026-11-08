„Ne csak Lezsáktól kérjenek elnézést!” – Horn Gábor is nekiment a Tisza-kormánynak

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Már Horn Gábor is a Tisza-kormányt bírálja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát követő botrány miatt. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy Magyar Péterék elmulasztották a megfelelő előkészítést, és nem tájékoztatták kellőképpen a társadalmat a közzétett állambiztonsági dokumentumok sajátosságairól. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a kormány a történelmi évfordulóhoz igazított bejelentést helyezhette előtérbe a szakmai szempontokkal szemben.

Kárpáti András
2026. 11. 08. 11:47
„Ne csak Lezsáktól kérjenek elnézést!” – Horn Gábor is nekiment a Tisza-kormánynak
Horn Gábor szerint a Tisza-kormánynak vezetői felelősséget kell vállalnia az ügynökakták körüli botrány miatt. Forrás: Képernyőfotó/Youtube

A kormányzati mulasztások kapcsán is hangsúlyozta a számonkérés fontosságát.

– Hát vezetői felelősség biztos, hogy megvan – szögezte le Horn.

Politikai sietség kontra szakmai szempontok

Nagy Attila Tibor szerint a kormány számára fontos lehetett, hogy az ügynökakták megnyitását az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójához kapcsolja. Legalábbis erre utal, hogy Magyar Péterék előbb október 23-ára, majd november 4-ére időzíthették a nagy jelentőségűnek szánt bejelentést.

– Ha a politikai sietség felülírja a szakmai szempontokat, annak ilyen súlyos hibák lehetnek a következményei – figyelmeztetett az elemző, aki szerint a Lezsák-ügy politikailag is kellemetlen helyzetbe hozta a Tisza-kormányt, és támadási felületet biztosított a Fidesz számára.

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát más közéleti szereplők is élesen bírálták. Verebes István színész-rendező például undorát fejezte ki a közzététel módjával kapcsolatban, míg Puzsér Róbert azt kifogásolta, hogy a nyilvánosságra hozott adatokból nem derül ki egyértelműen, ki végzett tényleges ügynöki tevékenységet.

 

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Komment

Összesen 2 komment

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