Schmidt Mária: Szégyen és gyalázat, ami az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával történt
Élesen bírálta a Tisza-kormányt és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetését Schmidt Mária az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli botrány miatt. A történész szerint a kormány mindenféle magyarázat és történelmi kontextus nélkül tette közzé az állambiztonsági múlt szereplőinek adatait, ráadásul az adatbázisba tévedésből megfigyelt személyek nevei is bekerültek. Schmidt úgy véli, a történtekért nem elegendő bocsánatot kérni, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en