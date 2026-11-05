Schmidt Mária: Szégyen és gyalázat, ami az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával történt

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Élesen bírálta a Tisza-kormányt és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetését Schmidt Mária az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli botrány miatt. A történész szerint a kormány mindenféle magyarázat és történelmi kontextus nélkül tette közzé az állambiztonsági múlt szereplőinek adatait, ráadásul az adatbázisba tévedésből megfigyelt személyek nevei is bekerültek. Schmidt úgy véli, a történtekért nem elegendő bocsánatot kérni, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket.

Kárpáti András
2026. 11. 05. 13:36
Schmidt Mária: Szégyen és gyalázat, ami az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával történt
Schmidt Mária szerint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával a Tisza-kormány újabb súlyos sebeket ejtett a magyar társadalmon. Forrás: Facebook/Schmidt Mária

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Néző László
idezojeleklezsák sándor

Tiszás ügynökbotrány: még a bosszúhoz is alkalmatlanok

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A Nyitott Aktákkal nyitott aknákat zúdított a Tisza a magyar társadalomra. A felelősséget a kormány viseli, a bocsánatkérés kevés.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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