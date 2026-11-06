„Undorodom az egésztől” – Verebes István az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának módját és a Tisza-kormány kapkodását is bírálta

Az ügynökakták megnyitásával is elégedetlen

A Tisza-kormány egyik friss, nagy visszhangot kiváltó intézkedése, az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatala szintén komoly ellenérzéseket váltott ki Verebesből.

A színész-rendező szerint az ügynökakták megnyitásának időzítése és módja egyaránt elhibázott volt. Különösen azt kifogásolta, hogy a dokumentumokat november 4-én, az 1956-os forradalom leverésének gyásznapján tették közzé.

„Ha nem tárgyilagosan, akkor azt kell mondanom, hogy undorodom az egésztől” – fogalmazott.

Verebes a Lezsák Sándor nevének téves megjelenése körüli botrányra is kitért, és feltette a kérdést, honnan lehet tudni, hogy mások esetében nem történtek-e hasonló hibák.

Személyes érintettségéről is beszélt: elmondása szerint édesapjáról ugyancsak előkerült egy 6-os karton. Állítása szerint apja korábban külföldi utazásairól készített beszámolókat, az iraton azonban az is szerepel, hogy 1966-ban megtagadta a további nyilatkozatokat.

Verebes szerint a Tisza-kormány nem mérte fel kellő alapossággal, milyen emberi és társadalmi következményekkel járhat az adatok ilyen formában történő közzététele.