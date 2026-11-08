Politikai termék lett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalából

Lezsák Sándort is az ügynökök közé sorolták

Mint ismert, nagy port kavart az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, ami Magyar Péter egyik legfőbb kampányígérete volt. Kiderült ugyanis, hogy a nyilvántartásban tévesen olyan személyek nevei is megjelentek, akiket annak idején nem beszervezett hálózati személyként, hanem megfigyeltként tartottak számon. A hibás adatközlés egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke, akinek neve szintén tévesen került az adatbázisba. Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a botrány után arról számolt be, hogy legalább 160 olyan név került nyilvánosságra a november 4-én megnyitott adatbázisban, akik nem ügynökök, hanem megfigyeltek voltak.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)