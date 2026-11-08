Politikai termék lett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalából

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Bóka János a közösségi oldalán írt arról, hogy a tiszás ügynökakta botránynak még nincs vége, ugyanis egyre nő az ügyben felmerülő kérdések száma. A Fidesz frakcióvezetője szerint az első perctől egyértelmű volt, hogy Magyar Péter, Ruff Bálint és Tarr Zoltán politikai terméke volt az ügynökakták nyilvánosságra hozatala.

Máté Patrik
2026. 11. 08. 7:48
Politikai termék lett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalából
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Polyák Attila

Lezsák Sándort is az ügynökök közé sorolták

Mint ismert, nagy port kavart az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, ami Magyar Péter egyik legfőbb kampányígérete volt. Kiderült ugyanis, hogy a nyilvántartásban tévesen olyan személyek nevei is megjelentek, akiket annak idején nem beszervezett hálózati személyként, hanem megfigyeltként tartottak számon. A hibás adatközlés egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke, akinek neve szintén tévesen került az adatbázisba. Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a botrány után arról számolt be, hogy legalább 160 olyan név került nyilvánosságra a november 4-én megnyitott adatbázisban, akik nem ügynökök, hanem megfigyeltek voltak.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

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Kellő tisztelettel ezek után csak arra kérném a most a kultúra haláláról visongókat, hogy nézzenek bele egy parlamenti közvetítésbe.

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