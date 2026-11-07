Mit titkol Lannert Judit a tankerületi vezetők kiválasztásáról?
Nem vették figyelembe a pedagógusok véleményét az új tankerületi vezetők kiválasztásakor, a minisztérium pedig a sok helyen a tanárok álláspontjával ellentétes döntéseket hozott, szögezte le Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője.
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