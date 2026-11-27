Albánia másolni igyekszik Szerbiát: pártot alakítanak a feldühödött diákok
A szerbiai egyetemisták példáját követve, több hónapnyi tiltakozás után politikai pártot alapítanak az albániai egyetemisták Együtt Albániáért néven - közölte a Danas című belgrádi napilap. Albánia régóta politikai problémákkal küzd, ugyanakkor sokkal szigorúbban befolyásolják az amerikaiak, mint Szerbiát.
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