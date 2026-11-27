Különösen visszás mindez annak fényében, hogy Nagy Ervin korábban még Hankó Balázs távozását követelte a Nemzeti Kulturális Alap körüli ügy miatt. Most viszont neki kellene számot adnia arról, hogy milyen szempontok alapján ítéltek oda csaknem hárommilliárd forintnyi közpénzt az általa vezetett államtitkárságon.