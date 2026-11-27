Különösen visszás mindez annak fényében, hogy Nagy Ervin korábban még Hankó Balázs távozását követelte a Nemzeti Kulturális Alap körüli ügy miatt. Most viszont neki kellene számot adnia arról, hogy milyen szempontok alapján ítéltek oda csaknem hárommilliárd forintnyi közpénzt az általa vezetett államtitkárságon.
Szentkirályi Alexandra kezdeményezi Nagy Ervin bizottsági meghallgatását a milliárdos támogatási botrány miatt
Újabb lépést tesz a Fidesz a Tisza hárommilliárdos kulturális pénzosztása körülményeinek tisztázására. Szentkirályi Alexandra, az Országgyűlés művelődési bizottságának elnöke kezdeményezi Nagy Ervin kulturális államtitkár meghallgatását. A politikus szerint a pályáztatás nélkül odaítélt támogatások ügye éppen az ellenkezőjét mutatja annak, amit a Tisza az átlátható kulturális finanszírozásról ígért.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en