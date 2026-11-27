A szerződés aláírása óta azonban továbbra sem kapta meg a lap a döntés alapjául szolgáló dokumentumokat, holott azok nyilvánosságra hozatala a szaktárca törvényi kötelezettsége lenne.

Ezekből az iratokból derülhetne ki, pontosan mit és milyen feltételekkel vállalt az osztrák hátterű társaság. Vitézy korábban dokumentumokkal igyekezett alátámasztani állításait, ám a nyilvánosságra hozott anyagokból éppen a legfontosabb kérdésekre nem kaptunk választ.

Ahhoz, hogy egyértelműen meg lehessen állapítani, valóban kedvezőbb üzletet kötött-e a magyar állam, egyebek mellett tisztázni kellene:

milyen felújításokat kell elvégeznie az M6 Duna társaságnak a következő 11 évben;

milyen műszaki és szolgáltatási követelményeknek kell megfelelnie;

hogyan alakulnak az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra költségei.

Az is kérdéses, milyen eljárás alapján bízták meg végül a korábbi üzemeltetőt, illetve folytattak-e le közbeszerzési vagy más versenyeztetési eljárást. Ennek egyelőre nincs nyoma, sőt információink szerint sem az MKIF, sem a Magyar Közút nem tett második ajánlatot.

Szeptember 18-án Magyar Péter és Vitézy Dávid közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány az év végéig felbontaná az MKIF-fel 2022-ben megkötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést. A kormány állítása szerint a megállapodás 2057-ig összesen 23 ezermilliárd forintos kiadást jelentene.