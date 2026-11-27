Büntetőeljárás indult a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében, zajlik a körülmények tisztázása
Vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. A tragédia körülményeiről újabb részletek láttak napvilágot: mire a mozdonyvezetőt értesítették a történtekről, az InterCity már óránként száz kilométeres sebességgel haladt. A Fidesz kezdeményezte Vitézy Dávid és a MÁV vezérigazgatójának soron kívüli parlamenti bizottsági meghallgatását.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en