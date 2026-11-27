„A magányos szobor csak egy bábu” – mondta lapunknak, majd a székesfehérvári Mátyás-emlékművet hozta fel példaként, amelynek megítélése szerint kilencven százaléka építészet. Úgy vélte, a szobrászat és az építészet együttműködése teremti meg azt a teret, amelyben a műalkotás valóban érvényesülhet. Arra a kérdésre, melyik alkotását tartja a legközelebb magához, először azt felelte, mindig az a legfontosabb, amelyiken éppen dolgozik. Végül mégis megnevezett egyet: a győri Szent Sírt, amelynek szimbolikájában sok vértanú emléke egyesül.

Makovecz Imre és Latinovits Zoltán emléke

A művész életében fontos szerepet játszottak azok az alkotótársak, akikkel közös szellemi és művészi értékeket vallott. Különösen közel állt hozzá Makovecz Imre építész, akivel baráti és alkotói kapcsolatot ápolt. Róla úgy beszélt, mint akinek személyes jelenléte erőt és tekintélyt adott, és akit a nemzet lelkiismeretének tartott. Latinovits Zoltánra szintén nagy veszteségként tekintett, alakját a szegedi 1956-os emlékművén is megörökítette.

A fiatalabb szobrásznemzedékből Párkányi Raab Pétert emelte ki, akinek felkészültségét és tehetségét nagyra tartja. Saját helyét a művészettörténeti folyamatban szerényen így határozta meg: „Én a múlt vagyok, ő a jelen és a jövő.”

Kilencvenévesen már nem tervezett újabb nagyméretű szobrászati munkákat vállalni. Elmondása szerint a tervezés és a kivitelezés egyaránt nehézkessé vált számára, a rajzolást azonban nem hagyta abba. Inkább a nyugalomra vágyott, és arra, hogy továbbra is szabadon foglalkozhasson a gondolataival.