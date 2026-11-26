Fincher válasza a Netflix felvetésére meglehetősen határozott volt: „Nem, ezt nem tudom megcsinálni. Nem fogom megcsinálni. És nem is hiszem, hogy valójában ezt szeretnétek tőlem.”

A sorozat esetleges folytatása időről időre felmerül, és korábban Holt McCallany is beszélt arról, hogy elképzelhetőnek tartaná, hogy három egész estés film formájában zárják le a történetet.

A Bill Tenchet alakító színész szerint azonban mindehhez arra lenne szükség, hogy Fincher olyan forgatókönyveket kapjon kézhez, amelyekért valóban lelkesedni tud. A Mindhunter gyártása ugyanis igencsak embertpróbáló feladat volt, Fincher elmondása szerint heti kilencven órát dolgozott, a két évad elkészítése között pedig csaknem két év telt el, és a harmadik évad esetében is hasonlóan hosszú gyártási idővel számolt annak idején.