Szlovákia ismét egyértelművé tette: nem fog részt venni az Ukrajnának szánt újabb hitel felvételében
Szlovákia nem csatlakozik ahhoz a 45 milliárd eurós uniós hitelhez, amelyet az Európai Unió tagállamai 2027-ben terveznek folyósítani Ukrajnának - jelentette ki Robert Fico. A szlovák miniszterelnök szerint az Ukrajnának nyújtandó hitel ügyében a szlovákkal megegyező állásponton van Magyarország és Csehország is, ugyanakkor az ügyre decemberben vissza fognak térni.
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