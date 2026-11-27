Klubunk gazdálkodását több területen is jelentősen érintik ezek a változások:

A Szerencsejáték Zrt.-től érkező bevételünk a korábbi összeg megközelítőleg felére csökkent, ami közvetlenül befolyásolja a működésünkhöz rendelkezésre álló forrásokat.

A 2027. január 1-jétől hatályba lépő adóváltozások szintén komoly hatással lesznek klubunk gazdálkodására. Különösen fontos az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályainak módosítása, amelynek következtében a klub bérjellegű költségei jelentős mértékben emelkednek, ugyanis a megváltozott adózási szabályokból eredő többletköltséget a klubnak kell viselnie.

Szponzoraink és támogatóink számára a sport mellett való elköteleződés nemcsak üzleti és marketingértéket jelent, hanem társadalmi felelősségvállalásuk részeként a helyi közösség iránti elkötelezettségüket is kifejezi. A nagyvállalatokat és magánszemélyeket érintő adóváltozások ugyanakkor a sporttámogatásra fordítható források alakulását is befolyásolhatja.

A változó finanszírozási feltételekhez klubunknak is alkalmazkodnia kell. Felelős gazdálkodásunk fenntartása és hosszú távú stabilitásunk megőrzése érdekében a következő időszakban a korábbiaknál szűkebb pénzügyi keretek között tervezzük működésünket. Ez bizonyos területeken nehéz döntéseket is szükségessé tesz, de továbbra is elkötelezettek vagyunk klubunk versenyképességének megőrzése mellett.

A gazdasági környezet változásaitól függetlenül a kézilabda fejlődése már évekkel ezelőtt kijelölte számunkra a szakmai megújulás irányát. A játék egyre gyorsabbá és dinamikusabbá vált, felértékelődtek az egy az egy elleni párharcok, a gyors irányváltások és a sprintek. Ezek a változások a játékoskeret összetételével és a szakmai munkával szemben is új követelményeket támasztottak.

Már korábban megkezdtük csapatunk tudatos generációváltását, amelynek meghatározó eleme a fiatalítás és a magyar játékosok fokozatosan növekvő szerepvállalása. Ez a folyamat nem gazdasági kényszerből indult, hanem a sportág fejlődésére és a modern kézilabda követelményeire épülő, hosszú távú szakmai koncepciónk része. A megváltozott gazdasági körülmények ugyanakkor tovább erősítik elkötelezettségünket a korábban megkezdett szakmai irány folytatása mellett.