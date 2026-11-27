„Nekem megírják a szöveget” – így fest a Bujdosó Andrea által méltatott tiszás profizmus
Sajátos betekintést engedett a tiszás képviselők szakmai felkészültségének kulisszái mögé Göröghné Bocskai Éva. A kormánypárti politikus ugyanis nem csinált titkot abból, hogy mások írják meg a szövegét. Különösen pikánssá teszi a kijelentést, hogy Bujdosó Andrea alig egy hete még a Tisza-frakció professzionalizmusát ecsetelte a nyilvánosság előtt. A két politikus megszólalását egymás mellé vágták egy, a Facebookon közzétett videóban.
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