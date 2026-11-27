Charlotte Arnould Forrás: TMDB

Depardieu ellen egy másik, 2021-es filmforgatáson történt szexuális zaklatások miatt is eljárás indult. Ebben az ügyben 2025 májusában tizennyolc hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték két nő sérelmére elkövetett szexuális zaklatás miatt.

A színész novemberben visszavonta az ítélet elleni fellebbezését, így elfogadta a büntetést.

Novemberben egy újabb eljárás híre is napvilágot látott: egy színésznő csoportosan elkövetett nemi erőszak miatt tett feljelentést Depardieu és Michel Houellebecq francia író ellen. A bejelentés szerint az eset 2018 decemberében, a Thalasso című film forgatása idején, egy normandiai szállodában történhetett. Az ügyben Guillaume Nicloux rendező neve is felvetődött, bűnrészesség gyanújával.