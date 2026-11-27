Nagy Ervin magyarázkodik, Szentkirályi Alexandra visszavágott: jövő héten jöhet a számonkérés
Újabb üzenetváltás bontakozott ki Nagy Ervin kulturális államtitkár és Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő között a közel hárommilliárd forintos kulturális támogatási botrány miatt. Nagy Ervin Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a képviselő a csütörtöki bizottsági ülésen nem tett fel neki kérdéseket, Szentkirályi azonban visszautasította ezt, és közölte: igenis szóba hozta a vitatott pénzosztást, az államtitkár viszont nem reagált. A politikus egyúttal jelezte, hogy Nagy Ervint várják a bizottság jövő heti ülésére, ahol részletesen beszámolhat a támogatási döntésekről.
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