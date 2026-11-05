Orbán Viktor megszólalt a tiszás ügynökbotrányról – sajtótájékoztatót tart a Fidesz-KDNP

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Bóka János, Rétvári Bence és Lezsák Anna sajtótájékoztatót tartottak Nyitott Akták adatbázisa körül kialakult botrány ügyében. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint a Tisza újkommunista tempóval mossa össze az állambiztonsági elkövetőket a diktatúra áldozataival.

Máté Patrik
2026. 11. 05. 12:05
Orbán Viktor megszólalt a tiszás ügynökbotrányról – sajtótájékoztatót tart a Fidesz-KDNP
Fotó: Bús Csaba Forrás: PN Petőfi Népe

Újkommunista tempót emleget Orbán Viktor

Az ügy középpontjában a november 4-én elindított Nyitott Akták adatbázis áll, amelyben tévesen hálózati személyként tüntették fel Lezsák Sándort. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára később elismerte, hogy informatikai hiba történt: az Országgyűlés korábbi alelnöke valójában megfigyeltként szerepel az iratokban.

A történtek komoly politikai és szakmai kérdéseket vetnek fel, hiszen az állambiztonsági múlt feltárásakor alapvető jelentőségű az áldozatok és az együttműködők közötti különbségtétel. A téves adatközlés nemcsak az érintettek jó hírnevét sértheti, hanem a történelmi múlt hiteles feltárását is veszélyeztetheti. Orbán Viktor volt miniszterelnök csütörtöki bejegyzésében úgy fogalmazott: a Tisza igazi újkommunista tempóval összemossa az elkövetőket az áldozatokkal. A politikus egyúttal arra kérte követőit, hogy élőben kövessék a 12.30-kor kezdődő sajtótájékoztatót a Facebook-oldalán.

Borítókép: Lezsák Sándor, az Országgyűlés egykori alelnöke (Fotó: Bús Csaba)

 

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