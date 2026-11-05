Magyar Péter Facebookon kért bocsánatot Lezsák Sándortól

Lapunk korábbi beszámolója arra is felhívta a figyelmet, hogy a levéltári nyilvántartásban való szereplés önmagában nem bizonyítja az állambiztonsággal való tényleges együttműködést. A különböző nyilvántartásokban ugyanis olyan személyek is feltűnhetnek, akiknek a beszervezése végül nem valósult meg.