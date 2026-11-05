Magyar Péter Facebookon kért bocsánatot Lezsák Sándortól

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Magyar Péter nyilvános bejegyzésben kért bocsánatot Lezsák Sándortól, miután a rendszerváltoztatás utáni állambiztonsági hálózati személyek nyilvántartásában tévesen jelent meg az Országgyűlés alelnökének neve. A miniszterelnök az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának informatikai rendszerében történt hibára hivatkozott. Az ügyben korábban a levéltár vezetése is magyarázkodásra kényszerült.

Gábor Márton
2026. 11. 05. 11:14
Magyar Péter Facebookon kért bocsánatot Lezsák Sándortól
Fotó: Bús Csaba Forrás: PN Petőfi Népe

Lapunk korábbi beszámolója arra is felhívta a figyelmet, hogy a levéltári nyilvántartásban való szereplés önmagában nem bizonyítja az állambiztonsággal való tényleges együttműködést. A különböző nyilvántartásokban ugyanis olyan személyek is feltűnhetnek, akiknek a beszervezése végül nem valósult meg.

Borítókép: Lezsák Sándor, az Országgyűlés volt alelnöke (Fotó: Bús Csaba/Petőfi Népe)

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