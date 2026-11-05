Szégyenletes botrány az ügynökadatbázis körül – egy ilyen "hiba" nem maradhat következmények nélkül + videó

A felelősség kérdése is egyre sürgetőbb

Dömötör Csaba több kérdést is megfogalmazott a botrány kapcsán. Arra vár választ, hány megfigyelt személy került tévesen a tettesek listájára, hány családnak okoztak ezzel indokolatlan megrázkódtatást, és ki vállalja a felelősséget a hibás adatközlésért.

Azt is felvetette, hogy a történtek után a valóban érintett egykori hálózati személyek közül hányan hivatkozhatnak majd arra, hogy

ők is csupán technikai hiba miatt kerültek az adatbázisba.

A képviselő szerint nem lehet a felelősséget egy rejtélyes algoritmusra vagy a levéltár munkatársaira hárítani, különösen annak fényében, hogy az adatbázis nyilvánosságra hozatalát politikai bejelentés előzte meg.

"Kisebb hiba csúszott a rendszerbe"

Dr. Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az ATV Start című műsorban a botránnyal kapcsolatban azt állította,

valóban úgy tűnik, hogy egy kisebb hiba csúszott a rendszerbe, ami valóban nagyon kellemetlen helyzeteket teremtett.

Ezt követően pedig a főigazgató magyarázkodásba kezdett és kiemelte, a mágnesszallagon lévő adatok között olyanoknak a neve is szerepel, akik nem együttműködői voltak a rendszernek, hanem megfigyeltjei.

Mint ismert, az ÁBTL közleményében elismerte az informatikai hibát, megkezdte az érintett adatbázisrész felülvizsgálatát, és bocsánatot kért Lezsák Sándortól. Az azonban egyelőre nem derült ki, hogy a politikus esete egyedi tévedés volt-e, vagy más megfigyelt személyek is hasonló módon kerülhettek a nyilvánosságra hozott listára.