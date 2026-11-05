Szégyenletes botrány az ügynökadatbázis körül – egy ilyen "hiba" nem maradhat következmények nélkül + videó

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Egyre súlyosabb kérdéseket vet fel a Magyar Péterék által bemutatott állambiztonsági adatbázis ügye, miután az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára elismerte: informatikai hiba miatt megfigyelt személyek nevei is ügynökként jelenhettek meg a nyilvánosságra hozott listán. A tévedés Lezsák Sándort is érintette. A történtek miatt a KDNP, Deák Dániel és Dömötör Csaba is élesen bírálta az adatbázis közzétételét, utóbbiak pedig a felelősök távozását követelik.

Gábor Márton
2026. 11. 05. 10:07
Szégyenletes botrány az ügynökadatbázis körül – egy ilyen "hiba" nem maradhat következmények nélkül + videó
Forrás: Lezsák Sándor hivatalos oldala

A képviselő különösen aggályosnak nevezte Ruff Bálint korábbi nyilatkozatát is. Felidézte, hogy a politikai elemző egy néhány nappal ezelőtti interjúban arról beszélt:

 egyszerre kerülnek nyilvánosságra azok nevei, akiket megzsaroltak, illetve azoké, akik másokat megfigyeltek, és ezeket „ilyen szempontból egyben fogja kezelni” az adatbázis.

Dömötör szerint ez a hozzáállás elfogadhatatlan, hiszen a kommunista diktatúra áldozatait és az állambiztonságot kiszolgáló személyeket sem erkölcsi, sem történelmi szempontból nem lehet egy kategóriába sorolni. A politikus Szondi Vanda korábbi kijelentését is felelevenítette, aki az adatbázissal kapcsolatban úgy fogalmazott: „van miből válogatni”. Dömötör szerint a mostani fejlemények fényében inkább az a kérdés, hogy pontosan mit és hogyan válogattak össze.

Bóka János: tegyék elérhetetlenné a nyitottaktak.hu oldalt

Az ügynökakták közötti keresést lehetővé tevő weboldal elérhetetlenné tételét követelte a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön.

Az ATV Start ma reggeli műsorában döbbenetes beszélgetés zajlott le. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának igazgatója elismerte, hogy november 4-én olyan emberek nevét hozták nyilvánosságra a +mágnesszalagos lista+ részeként, akik valójában megfigyeltek voltak, nem pedig besúgók. Közéjük tartozik Lezsák Sándor is. A Tisza, igazi újkommunista tempóval összemossa az elkövetőket az áldozatokkal

– írta Bóka János Facebook-oldalán.

Követeljük, hogy Magyar Péter kérjen bocsánatot azoktól, akiket a kommunisták után most a Tisza is megalázott, besározott, emberi méltóságukban meggyalázott. Követeljük, hogy a teljes honlapot tegyék elérhetetlenné addig, amíg megnyugtatóan nem tudják megállapítani, ki volt együttműködő, és ki volt megfigyelt. Követeljük a politikai felelősség megállapítását: Tarr Zoltánnak mennie kell!

– fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta, az már hónapok óta világos, hogy nem szolgálja a múlt megértését és feldolgozását, ha állambiztonsági dokumentumokat, amelyeknek egyébként csak egy része maradt fenn, magyarázat és a körülmények ismertetése nélkül ömlesztve nyilvánosságra hozzák. Úgy folytatta, hogy a Tisza pillanatnyi politikai érdekei szerint megint embereket fordít egymás ellen, hergel és békétlenséget szít.

A felelősség kérdése is egyre sürgetőbb

Dömötör Csaba több kérdést is megfogalmazott a botrány kapcsán. Arra vár választ, hány megfigyelt személy került tévesen a tettesek listájára, hány családnak okoztak ezzel indokolatlan megrázkódtatást, és ki vállalja a felelősséget a hibás adatközlésért.

Azt is felvetette, hogy a történtek után a valóban érintett egykori hálózati személyek közül hányan hivatkozhatnak majd arra, hogy 

ők is csupán technikai hiba miatt kerültek az adatbázisba.

A képviselő szerint nem lehet a felelősséget egy rejtélyes algoritmusra vagy a levéltár munkatársaira hárítani, különösen annak fényében, hogy az adatbázis nyilvánosságra hozatalát politikai bejelentés előzte meg.

"Kisebb hiba csúszott a rendszerbe"

 Dr. Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az ATV Start című műsorban a botránnyal kapcsolatban azt állította, 

valóban úgy tűnik, hogy egy kisebb hiba csúszott a rendszerbe, ami valóban nagyon kellemetlen helyzeteket teremtett.

Ezt követően pedig a főigazgató magyarázkodásba kezdett és kiemelte, a mágnesszallagon lévő adatok között olyanoknak a neve is szerepel, akik nem együttműködői voltak a rendszernek, hanem megfigyeltjei. 

Mint ismert, az ÁBTL közleményében elismerte az informatikai hibát, megkezdte az érintett adatbázisrész felülvizsgálatát, és bocsánatot kért Lezsák Sándortól. Az azonban egyelőre nem derült ki, hogy a politikus esete egyedi tévedés volt-e, vagy más megfigyelt személyek is hasonló módon kerülhettek a nyilvánosságra hozott listára.

Az ügy így már nem csupán az állambiztonsági múlt feltárásáról szól, hanem arról is, hogy milyen felelősséggel tartoznak azok, akik történelmi dokumentumokat és személyes adatokat tesznek közzé. A kommunista diktatúra áldozatainak emléke és jó hírneve ugyanis nem válhat egy politikai akció járulékos veszteségévé.

Az ügyben kérdéseket intéztünk a levéltárhoz, többek között arra voltunk kíváncsiak, hány olyan személyről tudnak akinek a neve tévesen, valótlan összefüggésben szerepelhet a nyilvánosságra hozott adatbázisban. Emellett arra is rákérdeztünk, a levéltár vezetője vállalja-e a szakmai és intézményi felelősséget a történtekért, és a szervezet milyen garanciát tud vállalni arra, hogy a nyilvánosságra hozott adatbázisban szereplő további személyek adatai hitelesek. Amint érkezik válasz, frissítjük a cikkünket. 

Borítókép: Lezsák Sándor (Forrás: Lezsák Sándor hivatalos oldala)

lezsák sándorkdnpdeák dánieldömötör csabaMagyar Péter

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