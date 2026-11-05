Szégyenletes botrány az ügynökadatbázis körül – egy ilyen "hiba" nem maradhat következmények nélkül + videó

A képviselő különösen aggályosnak nevezte Ruff Bálint korábbi nyilatkozatát is. Felidézte, hogy a politikai elemző egy néhány nappal ezelőtti interjúban arról beszélt:
egyszerre kerülnek nyilvánosságra azok nevei, akiket megzsaroltak, illetve azoké, akik másokat megfigyeltek, és ezeket „ilyen szempontból egyben fogja kezelni” az adatbázis.
Dömötör szerint ez a hozzáállás elfogadhatatlan, hiszen a kommunista diktatúra áldozatait és az állambiztonságot kiszolgáló személyeket sem erkölcsi, sem történelmi szempontból nem lehet egy kategóriába sorolni. A politikus Szondi Vanda korábbi kijelentését is felelevenítette, aki az adatbázissal kapcsolatban úgy fogalmazott: „van miből válogatni”. Dömötör szerint a mostani fejlemények fényében inkább az a kérdés, hogy pontosan mit és hogyan válogattak össze.
Bóka János: tegyék elérhetetlenné a nyitottaktak.hu oldalt
Az ügynökakták közötti keresést lehetővé tevő weboldal elérhetetlenné tételét követelte a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön.
Az ATV Start ma reggeli műsorában döbbenetes beszélgetés zajlott le. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának igazgatója elismerte, hogy november 4-én olyan emberek nevét hozták nyilvánosságra a +mágnesszalagos lista+ részeként, akik valójában megfigyeltek voltak, nem pedig besúgók. Közéjük tartozik Lezsák Sándor is. A Tisza, igazi újkommunista tempóval összemossa az elkövetőket az áldozatokkal
– írta Bóka János Facebook-oldalán.
Követeljük, hogy Magyar Péter kérjen bocsánatot azoktól, akiket a kommunisták után most a Tisza is megalázott, besározott, emberi méltóságukban meggyalázott. Követeljük, hogy a teljes honlapot tegyék elérhetetlenné addig, amíg megnyugtatóan nem tudják megállapítani, ki volt együttműködő, és ki volt megfigyelt. Követeljük a politikai felelősség megállapítását: Tarr Zoltánnak mennie kell!
– fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta, az már hónapok óta világos, hogy nem szolgálja a múlt megértését és feldolgozását, ha állambiztonsági dokumentumokat, amelyeknek egyébként csak egy része maradt fenn, magyarázat és a körülmények ismertetése nélkül ömlesztve nyilvánosságra hozzák. Úgy folytatta, hogy a Tisza pillanatnyi politikai érdekei szerint megint embereket fordít egymás ellen, hergel és békétlenséget szít.