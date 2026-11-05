Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péternek kell vállalnia a felelősséget – mondta Rétvári Bence

Menesztenék Tarr Zoltánt

Az ügynökbotrány kapcsán a Fidesz frakcióvezetője a Facebook oldalára azt írta,

Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól. Maradt még három feladata mára: saját politikai felelősségének elismerése, a honlap haladéktalan leállítása és Tarr Zoltán azonnali menesztése. Várjuk!

A történelmi igazságtétel is veszélybe kerülhet

A KDNP frakcióvezetője bejegyzésének végén azt a kérdést tette fel: vajon igazságosabbnak érezzük-e Magyarországot most, mint két nappal korábban, vagy ismét a kommunista diktatúra áldozatainak kell elszenvedniük a meghurcoltatást? Rétvári szerint Magyar Péter végleg elvette a történelmi igazságtétel lehetőségét, ezért neki kell vállalnia a felelősséget a történtekért, nem pedig a levéltárosokra hárítani azt.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közleményében elismerte az informatikai hibát, megkezdte az érintett adatbázisrész felülvizsgálatát, és bocsánatot kért Lezsák Sándortól. Egyelőre azonban nem derült ki, hogy a politikus esete egyedi tévedés volt-e, vagy más megfigyelt személyek is hasonló módon kerülhettek a nyilvánosságra hozott listára.

Az ügyben kérdéseket intéztünk a levéltárhoz. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hány olyan személyről tudnak, akinek a neve tévesen, valótlan összefüggésben szerepelhet a nyilvánosságra hozott adatbázisban. Emellett arra is rákérdeztünk, hogy a levéltár vezetője vállalja-e a szakmai és intézményi felelősséget a történtekért, és milyen garanciákat tud nyújtani az adatbázisban szereplő további személyek adatainak hitelességére.

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