Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péternek hirtelen nem fűlik a foga a parlamenti abszolút filmszínházhoz, inkább megúszná a balhét

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Az új parlament megalakulása óta több olyan ügyben is vizsgálóbizottságot állítottak fel, amelyek a Tisza Párt számára politikai haszonnal kecsegtetnek. Azonban a kormány eddigi legnagyobb botrányát, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli káoszt már nem akarja feltárni Magyar Péter.

Máté Patrik
2026. 11. 08. 6:20
Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péternek hirtelen nem fűlik a foga a parlamenti abszolút filmszínházhoz, inkább megúszná a balhét
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs

Drákói szigor a bizottságokban

Az Országgyűlés júniusban szavazta meg a vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről szóló tiszás javaslatot, aminek értemében a politikai testületek már-már bíróságként működnének. A büntető törvénykönyv módosítása értelmében, aki szándékosan, alapos indok nélkül nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, és ezzel akadályozza egy parlamenti bizottság munkáját, vétséget követne el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntethető. 

Ugyanez vonatkozna arra is, aki nyilatkozattételre kötelezettként szándékosan valótlan nyilatkozatot tesz. Ha ezzel bűncselekmény elkövetését szolgálja vagy annak leplezésére irányul, a büntetés három évig terjedő szabadságvesztés lenne.

A tervezet pénzbírságot is bevezet azokkal szemben, akik önhibájukból nem jelennek meg a vizsgálóbizottság előtt. Az első mulasztás után százezer forintot, a második után egymillió forintot kellene fizetni, harmadik alkalommal pedig az egymilliós bírság mellett a bizottság elnöke az érintett elővezetését is elrendelhetné.

Visszafelé sülne el a Tisza fegyvere

Emiatt nem meglepő, hogy a tiszások vonakodnak attól, hogy a saját botrányukat a parlamentben vizsgálják. Hiszen a rendkívül széles jogkörökkel felruházott, kifejezetten az ellenzék vegzálására megalkotott jogszabályok most visszafelé sülnének el. Ugyanis a vizsgálóbizottságoknak adott erős jogköröket ebben az esetben arra lehetne felhasználni, hogy kormánypárt egyik legnagyobb botrányát feltárhassák.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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Néző László
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Kellő tisztelettel ezek után csak arra kérném a most a kultúra haláláról visongókat, hogy nézzenek bele egy parlamenti közvetítésbe.

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