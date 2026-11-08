Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péternek hirtelen nem fűlik a foga a parlamenti abszolút filmszínházhoz, inkább megúszná a balhét

Drákói szigor a bizottságokban

Az Országgyűlés júniusban szavazta meg a vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről szóló tiszás javaslatot, aminek értemében a politikai testületek már-már bíróságként működnének. A büntető törvénykönyv módosítása értelmében, aki szándékosan, alapos indok nélkül nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, és ezzel akadályozza egy parlamenti bizottság munkáját, vétséget követne el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntethető.

Ugyanez vonatkozna arra is, aki nyilatkozattételre kötelezettként szándékosan valótlan nyilatkozatot tesz. Ha ezzel bűncselekmény elkövetését szolgálja vagy annak leplezésére irányul, a büntetés három évig terjedő szabadságvesztés lenne.

A tervezet pénzbírságot is bevezet azokkal szemben, akik önhibájukból nem jelennek meg a vizsgálóbizottság előtt. Az első mulasztás után százezer forintot, a második után egymillió forintot kellene fizetni, harmadik alkalommal pedig az egymilliós bírság mellett a bizottság elnöke az érintett elővezetését is elrendelhetné.