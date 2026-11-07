Szondi Vanda kormányszóvivő rácsodálkozott arra, hogy visszhangoznak a Karmelita folyosói

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Szondi Vanda körbejárta az Orbán-kormány központjaként szolgáló, ám hónapok óta üresen álló Karmelitát. A kormányszóvivő meglehetősen kínosra sikeredett közösségi médiás bejegyzésében megállapította, hogy a folyosók visszhangoznak, majd értekezett a szőnyegekről és a kilátásról is.

Máté Patrik
2026. 11. 07. 13:24
Szondi Vanda kormányszóvivő rácsodálkozott arra, hogy visszhangoznak a Karmelita folyosói
Nagy meglepetések érték a kormányszóvivőt Fotó: Mirkó István

Nemrég a New York Times riportere személyesen ment el a Karmelitába, hogy megnézze Orbán Viktor korábbi munkahelyét, de az amerikai lap szerint a látvány jócskán elmaradt attól a luxustól, amelyről Magyar Péter beszélt

A Karmelita megnyitása csalódást okozott néhány látogatónak, mert a belső tér nem különösebben fényűző, inkább egy felsőkategóriás butikhotelre hasonlít, mint egy pazarló diktátor palotájára 

– fogalmazott a New York Times.

Borítókép: Szondi Vanda kormányszóvivő (Fotó: Mirkó István)

 

Magyar Péterkormánykormányszóvivőszondi vandakarmelita

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