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Trógerezés, k*rva any*zas – Hallerné Nagy Anikó szerint az égvilágon semmi gond nincs a tiszások parlamenti stílusával

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A Tisza Párt kormányra kerülése óta egyre durvább hangnem lett úrrá a parlamentben. Azonban Hallerné Nagy Anikó tiszás parlamenti alelnök nem lát kivetnivalót a párttársai, így Magyar Péter miniszterelnök személyeskedő stílusában sem.

Máté Patrik
2026. 11. 07. 9:32
Trógerezés, k*rva any*zas – Hallerné Nagy Anikó szerint az égvilágon semmi gond nincs a tiszások parlamenti stílusával
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs

Vállalhatatlan stílus női képviselőkkel szemben

Arról az esetről is megfeledkezhetett a frakciótársait dicsérő Hallerné, hogy a tiszás Hatala-Orosz Csaba azt ordította Juhász Hajnalkának, a KDNP képviselőjének, hogy

több botoxot neki!

Az eset után Hatala-Orosz is elismerte, hogy Juhász Hajnalkához intézett szavai nem voltak méltók az Országgyűléshez, de tartalmi kritikáját fenntartotta. Elmondása szerint azért fakadt ki, mert megterhelő számára a Fidesz és a KDNP képviselői mellett ülnie. Juhász Hajnalka az eset után hangsúlyozta, hogy ezt az abuzáló hangnemet Magyar Péter honosította meg az Országgyűlésben.

De botrányosan viselkedett Kulcsár Krisztián tiszás politikus a parlamentben, aki trágár jelzőkkel használt Lezsák Annára, a Fidesz képviselőjére. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi elnökéből kormánypárti politikussá avanzsált Kulcsár „k*rva any*zott” Lezsák felszólalása közben.

Ilyen a Tisza valódi arca

– reagált Lezsák a parlamentben Kulcsár elfogadhatatlan szavaira.

Ellenzéki politikusok többszöri felszólítására, de végül bocsánatot kért Kulcsár Krisztián a vállalhatatlan szavaiért.

Szereptévesztésben

Még nyáron hajtott végre először sorcserét a parlamentben a Fidesz-frakció, amikor Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét Hortay Olivér és Palóc André foglalta el az Országgyűlésben. A parlamenti jog szerint ilyenkor a mentelmi bizottság igazolja az új képviselők mandátumát. Ezután pedig a bizottsági döntést az elnök ismerteti a plenáris ülésen.

Ám a mentelmi bizottságot vezető tiszás képviselő, Sasi-Nagy Edit

a hivatalos eljárást felrúgva a bizottsági álláspontot a saját véleményével átszőve, sértegette a Fidesz újdonsült képviselőit.

Később újabb változás történt a Fidesz-frakcióban, ugyanis az augusztusban a parlamentből távozó Lázár János helyét Szekeres Pál vette át a Tisztelt Házban. A mandátumigazolás ismertetését Sasi-Nagy újból arra használta, hogy az ellenzékbe rúgjon, miután úgy fogalmazott, hogy a magyarok tűzijátékozással ünnepelték Lázár távozását a parlamentből. Ezzel arra utalva, hogy Lázár az augusztus 20-i nemzeti ünnepen jelentette be, hogy lemond a mandátumáról.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

országgyűlésHallerné Nagy AnikóparlamentMagyar Péter

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