Lőrincz Viktória és Kátai-Németh Vilmos tárcájától is több vezető távozott
A szociális, valamint a vidékfejlesztési minisztériumban is megszűnt több helyettes államtitkár megbízatása. Megjegyzendő, hogy eddig is több fontos távozó volt kormányzati és államigazgatási pozíciókból az új kabinet megalakulása óta. Emellett több miniszer távozásának híre is felröppent az utóbbi időben a sajtóban.
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