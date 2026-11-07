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A szociális, valamint a vidékfejlesztési minisztériumban is megszűnt több helyettes államtitkár megbízatása. Megjegyzendő, hogy eddig is több fontos távozó volt kormányzati és államigazgatási pozíciókból az új kabinet megalakulása óta. Emellett több miniszer távozásának híre is felröppent az utóbbi időben a sajtóban.

Máté Patrik
2026. 11. 07. 7:58
Lőrincz Viktória és Kátai-Németh Vilmos tárcájától is több vezető távozott
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs

 

miniszterelnökkáthai - németh vilmosmagyar közlönyállamtitkárMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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