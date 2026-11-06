Két évig kampányolt a Tiszának, majd magára hagyták – Magyar Péter sógorától is hiába kért segítséget a csalódott aktivista

„Akik mellett kiálltunk, most ők nem állnak ki én mellettem. És az út szélén hagynak minket” – mondta.

Takács Péter a történetet megosztva élesen bírálta Magyar Péteréket. Szerinte a Tisza vezetői felhergelik saját támogatóikat politikai ellenfeleik ellen, majd amikor az aktivistáknak szembe kell nézniük kijelentéseik jogi következményeivel, magukra hagyják őket.

„Addig jó volt, amíg a kampányban terjesztette a hazug rágalmakat, de most eldobják, mint egy használt zsebkendőt” – fogalmazott Takács, aki a történetet a Tisza többi támogatójának is figyelmébe ajánlotta.



Borítókép: Takács Péter (forrás: Facebook)

