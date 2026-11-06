Két évig kampányolt a Tiszának, majd magára hagyták – Magyar Péter sógorától is hiába kért segítséget a csalódott aktivista

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Magyar Péterék választási győzelméért két éven keresztül kampányolt, ám amikor jogi segítségre szorult, állítása szerint a Tisza Párt magára hagyta. Vékony Péter marcali aktivistát Móring József Attila fideszes politikus rágalmazás miatt feljelentette és beperelte – számolt be róla Takács Péter. A férfi hiába kereste a körzet tiszás országgyűlési képviselőjét, majd Magyar Péter sógorához fordult segítségért, végül önkéntesi szerződésének felmondásáról kapott értesítést.

Kárpáti András
2026. 11. 06. 20:50
Két évig kampányolt a Tiszának, majd magára hagyták – Magyar Péter sógorától is hiába kért segítséget a csalódott aktivista
Takács Péter szerint a Tisza vezetői kihasználják, majd baj esetén magukra hagyják saját aktivistáikat. Forrás: Facebook

„Akik mellett kiálltunk, most ők nem állnak ki én mellettem. És az út szélén hagynak minket” – mondta.

Takács Péter a történetet megosztva élesen bírálta Magyar Péteréket. Szerinte a Tisza vezetői felhergelik saját támogatóikat politikai ellenfeleik ellen, majd amikor az aktivistáknak szembe kell nézniük kijelentéseik jogi következményeivel, magukra hagyják őket.

„Addig jó volt, amíg a kampányban terjesztette a hazug rágalmakat, de most eldobják, mint egy használt zsebkendőt” – fogalmazott Takács, aki a történetet a Tisza többi támogatójának is figyelmébe ajánlotta.


Borítókép: Takács Péter (forrás: Facebook)
 

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