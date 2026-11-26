Újabb ismert politikusok csatlakoznak a DPK téli táborának előadóihoz
Öt újabb előadóval bővült a Digitális Polgári Körök (DPK) téli táborának programja. A szervezők bejelentése szerint Máthé Zsuzsa, Juhász Hajnalka, Szentkirályi Alexandra, Panyi Miklós és Navracsics Tibor is részt vesz a február 13–14-én Lakiteleken megrendezendő eseményen. A kétnapos találkozó középpontjában a polgári oldal jövője, az elmúlt időszak tanulságainak értékelése és a közös gondolkodás áll majd.
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