Vagyonadó: a NAV miatt kaphat léket a Tisza egyik legfontosabb terve?

Mi van a kapacitással?

Csakhogy ezek alkalmazása, majd az érintettek ellenőrzése korántsem egyszerű feladat – legalábbis ez derült ki az elmúlt időszak több szakértői megszólalásából. A Világgazdaságnak nyilatkozva Fajcsák Gábor, az RSM magyarországi adóüzletág-vezetője például arról beszélt:

egyszerűnek tűnhet egy cég értékét képlettel megállapítani, de sok a részletszabály.

Úgy vélte, ha hozzátesszük a házat, az autót, az életbiztosításokat, a nem tőzsdei értékpapírokat, a tartozásokat és a hiteleket, akkor már nem is olyan egyszerű és gyors az ellenőrzést lefolytatni. Amennyiben pedig opció, esetleg haszonélvezeti jog is van, mellette külföldi ingatlan, külföldi cég és ingóságok, egy vagyonadó-vizsgálat kifejezetten komplex lesz – fogalmazott, megemlítve, hogy rengeteg adat elérhető már, és a NAV ellenőrzéseinél várhatóan meghatározó szerepet kap majd az adatvezérelt kockázatelemzés és az automatizált adatösszevetés. Hasonlóra jutott a BDO szakmai anyaga is, amely szerint 15 ezer ember és kétezer vagyonkezelő adóalany vagyonának adózási célú értékelése jelentős adminisztratív, adóhatósági és szakértői kapacitást igényelhet.