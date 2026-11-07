Rendkívüli

Bíróság dönthet az ügynökaktákról: sérelemdíjat is követelhetnek a meghurcoltak

Rendkívüli

Vagyonadó: a NAV miatt kaphat léket a Tisza egyik legfontosabb terve?

Vagyonadó: a NAV miatt kaphat léket a Tisza egyik legfontosabb terve?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szakértői vélemény szerint a mesterséges intelligencia nagyarányú használata nélkül az adóhivatalnak néhány száz ellenőrzésre sem lesz kapacitása.

Jakubász Tamás
2026. 11. 07. 6:00
Vagyonadó: a NAV miatt kaphat léket a Tisza egyik legfontosabb terve?
Villák Budán. Vajon a tulajdonosok már számolgatják a vagyonukat? Fotó: Nagy Béla

Mi van a kapacitással?

Csakhogy ezek alkalmazása, majd az érintettek ellenőrzése korántsem egyszerű feladat – legalábbis ez derült ki az elmúlt időszak több szakértői megszólalásából. A Világgazdaságnak nyilatkozva Fajcsák Gábor, az RSM magyarországi adóüzletág-vezetője például arról beszélt:

egyszerűnek tűnhet egy cég értékét képlettel megállapítani, de sok a részletszabály.

Úgy vélte, ha hozzátesszük a házat, az autót, az életbiztosításokat, a nem tőzsdei értékpapírokat, a tartozásokat és a hiteleket, akkor már nem is olyan egyszerű és gyors az ellenőrzést lefolytatni. Amennyiben pedig opció, esetleg haszonélvezeti jog is van, mellette külföldi ingatlan, külföldi cég és ingóságok, egy vagyonadó-vizsgálat kifejezetten komplex lesz – fogalmazott, megemlítve, hogy rengeteg adat elérhető már, és a NAV ellenőrzéseinél várhatóan meghatározó szerepet kap majd az adatvezérelt kockázatelemzés és az automatizált adatösszevetés. Hasonlóra jutott a BDO szakmai anyaga is, amely szerint 15 ezer ember és kétezer vagyonkezelő adóalany vagyonának adózási célú értékelése jelentős adminisztratív, adóhatósági és szakértői kapacitást igényelhet.

Élesebben fogalmazott Ruszin Zsolt, aki azon túl, hogy rokona a honvédelmi miniszternek, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke is. Úgy véli, a valódi próbatétel a vagyonértékelés és az ellenőrzés lesz. Hozzátette:

a NAV-ra 2027 őszén rendkívül nehéz hónapok várnak, és ha a hatóság nem lép előre óriásit a mesterséges intelligencia alkalmazásában, még néhány száz érdemi vagyonadó-ellenőrzésre sem lesz elegendő kapacitása.

Rámutatott, hogy ingatlanok, cégrészesedések, külföldi vagyonelemek, rejtett tartalékok, családi vagyonmegosztások jöhetnek szóba, ezeket pedig hagyományos revizori munkával tömegesen ellenőrizni egyszerűen nem lehet.

Mit mondott az elnök?

Megszólalt a témában a NAV elnöke is. R. Sádt Mónika a hatóság csütörtöki sajtóeseményén a vagyonadó kapcsán elmondta, hogy mint rendesen, erre az új feladatra is projektcsapatot hoztak létre. A végleges szabályokat még nem szavazta meg az Országgyűlés, a pontos részleteket pedig a felkészüléshez mindenképpen ismernie kell a hatóságnak. Az ugyanakkor biztosra vehető, hogy bevallásukat augusztus végéig kell majd leadniuk az egymilliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezőknek, az érintetteknek ehhez az adóhivatal igyekszik segítséget nyújtani – például egy olyan kalkulátor kialakításával, amellyel megállapítható lesz majd az ingatlanok értéke. A számolófelületen már dolgoznak a hatóság emberei.

Kérdésünkre ugyanakkor R. Sádt Mónika azt mondta: nem tervezik, hogy a vagyonadó-ellenőrzéseknél kiemelkedő szerepet szánnak a mesterséges intelligenciának.

Fő szabályok

S most térjünk ki a legfontosabb szabályokra! A parlament asztalán fekvő törvényjavaslat szerint vagyonadót a tartozásokkal csökkentett, vagyis a nettó vagyon egymilliárd forintot meghaladó része után kellene fizetni. A közteher egymilliárd forint felett egy százalék, a vagyon 101 milliárdot meghaladó részére pedig másfél százalék lenne. Vagyonadót a belföldi magánszemélyeknek és vagyonkezelési szervezeteknek kellene fizetniük, mégpedig magyarországi és külföldi vagyonuk után, a külföldiek pedig bizonyos magyarországi vagyonelemeik után. A vagyonba az ingatlanok, a cégrészesedések és a pénzügyi befektetések mellett egyes értékes ingóságok is beleszámítanának, a szokásos személyes használati és lakberendezési tárgyak viszont főszabályként nem. Az adót önadózással, az év végi vagyoni állapot alapján kellene megállapítani, majd a következő év augusztus 31-éig bevallani és megfizetni, vagyis az idei december 31-i vagyon után, jövő nyár végéig.

Ekkor a tét

Tehát hamarosan, decemberben életbe léphet egy olyan adózási szabályrendszer, amely eddig teljességgel ismeretlen volt idehaza, így a magyar hatóságnak ennél az adónemnél nem lehet és nincs is saját ellenőrzési tapasztalata. Ehhez képest a vagyonáról minden érintettnek magának kell bevallást adnia, ráadásul a NAV-nak külföldi adatokkal is dolgoznia kell majd. Emellett a hatóságnak bonyolult számításokat is el kell végeznie, amelyeket jó eséllyel vitatni fog, akire azok alapján súlyos adófizetési kötelezettséget rónak. S ha mindez nem lenne elég, a végrehajtást, ezen belül az ellenőrzést és az adóbevétel megérkezését árgus szemekkel figyeli majd a nyilvánosság, mivel a kormánypárt egyik legfontosabb politikai vállalása volt a vagyonosok megadóztatása.

Utóbbi miatt súlyos politikai kérdés is a vagyonadó sikere, ami az adóhivatalra komoly nyomást helyezhet.

Borítókép: Budai látkép 2026 elejéről

vagyonadókampányígéretNAVSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojeleklengyelország

Európa vicsorgása

Sitkei Levente avatarja

Kijózanító, nagyon csattanós pofont kapott Lengyelország, de valójában az egész demokrácia azzal, hogy egyik pillanatról a másikra a Tusk-kormány átlépte az átléphetetlen határt.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu