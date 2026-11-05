Hankó-ügy: megszólaltattuk a NAV elnökét

Nyaksál és pisztoly
Nem ez az első eset, hogy Hankó Balázs ügyében kérdéseket tettünk fel a NAV-nak. A volt minisztert az úgynevezett NKA-ügyben gyanúsítják hűtlen kezeléssel, és egy minapi döntéssel február elsejéig meghosszabbították letartóztatását. Ezt megelőzte azonban, hogy az ellenzéki politikust – mentelmi jogának parlamenti felfüggesztése után – szeptember 28-án az adóhivatal egyik óbudai irodájába idézték be. Már itt, a bejáratnál meglepően nagy létszámú maszkos pénzügyőr várta, október elsején pedig a kecskeméti bíróság épületében készültek a már idézett, rendkívüli hatósági jelenlétről árulkodó felvételek.
A képek és videók gyorsan terjedtek a közösségi és a hagyományos média különböző tereiben, a reakciók közül pedig nem is egy arról szólt: alkalmas lehet a félelemkeltésre, hogy a NAV emberei nagy létszámban és fegyverrel vették körbe Hankó Balázst.