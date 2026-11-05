Hankó-ügy: megszólaltattuk a NAV elnökét

Hankó Balázs megbilincselve, papírdobozzal a kezében a bíróság épületében. Megszámolni is alig lehet a NAV-osokat Fotó: Ladóczki Balázs

Volt alkotmánybírók egy csónak

Ráadásul az eset kapcsán messze többről van szó annál, mint hogy az utca – büntetőügyekhez egyébként nem értő – embere felhorgadt volna. Október legvégén Schiffer András volt országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg, amelyhez mások is csatlakoztak. Például a büntető eljárásjog kiváló ismerője, Hack Péter, mellette Bihari Mihály, Pokol Béla, Kukorelli István, Stumpf István volt alkotmánybírók, Kónya Imre egykori belügyminiszter vagy Szili Katalin korábbi szocialista házelnök. A nyílt levél tíz pontot tartalmaz, egyebek mellett ezeket:

a törvényi szabályozás szerint bilincset csak szökésveszély, támadásveszély, önkárosítás veszélye, vagy ellenszegülés esetén lehet alkalmazni,

a kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság, és

az ártatlanság vélelme megköveteli, hogy a gyanúsítottakat ne talpig vasban állítsák a hatóságok elé, ha nincsen konkrét biztonsági kockázat.

Ezek mindegyike felmerül Hankó Balázs esete kapcsán.

De felmerült más is. A volt miniszter védője, Tóth M. Gábor szerint az ügyészség túllépte a törvényes kereteket, amikor tájékoztatást adott Hankó Balázs fodrászra és vallásgyakorlásra vonatkozó kérelmeiről. A jogász – aki egyébként a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke – úgy véli, hogy a nyilvánosságra hozatal szükségtelenül kiszolgáltatott helyzetbe hozta az ellenzéki politikust.