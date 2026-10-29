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Nyílt levélben tiltakoznak Schiffer Andrásék a politikai koncepciós perek miatt

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Nyílt levélben tiltakoznak Schiffer Andrásék a politikai koncepciós perek miatt

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Nyílt levelet osztott meg Schiffer András volt országgyűlési képviselő, amelyet több közéleti személyiség is aláírt. Ezzel tiltakoznak az utóbbi időszak során megindult és a politikai kirakatpereket idéző eljárásokkal szemben. Az aláírók között nem csak jobboldali világnézetű személyek vannak.

Máté Patrik
2026. 10. 29. 9:18
Nyílt levélben tiltakoznak Schiffer Andrásék a politikai koncepciós perek miatt
Fotó: Ladóczki Balázs

 

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