Nyílt levélben tiltakoznak Schiffer Andrásék a politikai koncepciós perek miatt
Nyílt levelet osztott meg Schiffer András volt országgyűlési képviselő, amelyet több közéleti személyiség is aláírt. Ezzel tiltakoznak az utóbbi időszak során megindult és a politikai kirakatpereket idéző eljárásokkal szemben. Az aláírók között nem csak jobboldali világnézetű személyek vannak.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en