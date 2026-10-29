Titkolja a kormány, hogy pontosan mennyibe került az október 23-i állami ünnepség

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Nagy csinnadratta mellett zajlott az idei október 23-i állami ünnepség, azonban Magyar Péter mégis azt állította, hogy a korábbiakhoz képest olcsóbb volt a rendezvény megszervezése. Emlékezetes, hogy a miniszterelnök nyáron a magyar és külföldi cégektől akart pénzt kérni az állami ünnepségre. Ugyanakkor kérdés, hogy miért fogalmazott meg ultimátumot a kormányfő, ha tényleg kevesebb pénzből megoldották az idei rendezvényt.

Máté Patrik
2026. 10. 29. 5:50
Titkolja a kormány, hogy pontosan mennyibe került az október 23-i állami ünnepség
Több kérdés is övezi az október 23-i állami ünnepséget Fotó: Polyák Attila

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Mint ismert, nagy botrányt váltott ki az augusztus 20-i állami ünnepség szervezőjének a kiválasztása. Ugyanis a G7 birtokába került levelezések alapján a későbbi nyertes Hardrock Kft. vezetője már a közbeszerzés kiírása előtt kapcsolatban állt az előző szervezővel. A Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft. eredetileg két, összesen nettó 13,7 milliárd forintos szerződés alapján szervezte volna az idei augusztus 20-i programokat. 

A teljes összeg áfával együtt 17,5 milliárd forint lett volna. Az állam azonban június 23-án azonnali hatállyal felmondta a szerződéseket, miután a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport számláit egy nyomozás miatt zárolták, és a vállalatok fizetési problémákkal szembesültek. A hivatalos közbeszerzési kronológia szerint az új beszerzési igény felmérése csak a Lounge szerződésének felmondása után kezdődött meg. A G7 által megismert levelezés viszont ennél korábbi kapcsolatfelvételre utal.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke is rajta volt azokon az e-mailokon, amelyben egy Tiszához köthető rendezvényszervező egyeztette a részleteket az augusztus 20-i ünnepség megrendezésével kapcsolatban.

A kormánybiztos egyébként azt állította, hogy nem olvasta ezeket a leveleket. Néhány hete a Belügyminisztérium közzétette a vizsgálati jelentését az augusztus 20-i ünnepségek kapcsán. A jelentésből kiderült, bár találtak apróbb szabálytalanságokat, szerintük semmi nem utal arra, hogy a közbeszerzés előre lejátszott lett volna. A rendőrség viszont még nyomoz az ügyben.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

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