Titkolja a kormány, hogy pontosan mennyibe került az október 23-i állami ünnepség

A kormány nem talált kivetnivalót a tűzijátékmutyiban

Mint ismert, nagy botrányt váltott ki az augusztus 20-i állami ünnepség szervezőjének a kiválasztása. Ugyanis a G7 birtokába került levelezések alapján a későbbi nyertes Hardrock Kft. vezetője már a közbeszerzés kiírása előtt kapcsolatban állt az előző szervezővel. A Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft. eredetileg két, összesen nettó 13,7 milliárd forintos szerződés alapján szervezte volna az idei augusztus 20-i programokat.

A teljes összeg áfával együtt 17,5 milliárd forint lett volna. Az állam azonban június 23-án azonnali hatállyal felmondta a szerződéseket, miután a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport számláit egy nyomozás miatt zárolták, és a vállalatok fizetési problémákkal szembesültek. A hivatalos közbeszerzési kronológia szerint az új beszerzési igény felmérése csak a Lounge szerződésének felmondása után kezdődött meg. A G7 által megismert levelezés viszont ennél korábbi kapcsolatfelvételre utal.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke is rajta volt azokon az e-mailokon, amelyben egy Tiszához köthető rendezvényszervező egyeztette a részleteket az augusztus 20-i ünnepség megrendezésével kapcsolatban.

A kormánybiztos egyébként azt állította, hogy nem olvasta ezeket a leveleket. Néhány hete a Belügyminisztérium közzétette a vizsgálati jelentését az augusztus 20-i ünnepségek kapcsán. A jelentésből kiderült, bár találtak apróbb szabálytalanságokat, szerintük semmi nem utal arra, hogy a közbeszerzés előre lejátszott lett volna. A rendőrség viszont még nyomoz az ügyben.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)