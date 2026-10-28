Átgondolatlanság és fejetlenség – rengeteg vesztese van a Tisza-kormány lakáspolitikájának

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Átgondolatlanság és fejetlenség jellemzi a Tisza-kormány lakáspolitikáját Panyi Miklós fideszes politikus szerint, aki részletesen reagált a Tisza által bejelentett Wekerle Plusz programra. Az ellenzéki képviselő szerint rosszul járnak többek között kis keresetű és a vidéki fiatalok is.

Máté Patrik
2026. 10. 28. 13:05
Átgondolatlanság és fejetlenség – rengeteg vesztese van a Tisza-kormány lakáspolitikájának
Fordult a kocka a lakáspiacon, országosan is csökkentek az árak és már a vevők diktálnak Fotó: Ladóczki Balázs

Rengetegen jártak rosszul a kormány terveivel

A Tisza-kormány lakáspolitikájának a vesztesei közé sorolta azokat,

  • akik használt lakást szerettek volna venni
  • hibás kivezetés miatti vesztesek
  • 44 év felettiek
  • kis keresetű fiatalok
  • vidéki fiatalok
  • válófélben lévők, testvérek 50 százalékos tulajdonrésszel
  • családok, gyermekvállalást tervezők
  • hazatérni vágyó fiatalok
  • közszolgálatban dolgozók.

A fideszes politikus szerint a Tisza programja a jó feltételeket biztosító Otthon Start szétverése és egy olyan program bevezetése, ami csak egy szűk csoport számára kedvező. Panyi elképzelhetőnek tartja, hogy a Wekerle Plusz programot igénylők száma jelentősen visszaesik az Otthon Startot igénybe vevőkhöz képest.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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