Átgondolatlanság és fejetlenség – rengeteg vesztese van a Tisza-kormány lakáspolitikájának

Rengetegen jártak rosszul a kormány terveivel
A Tisza-kormány lakáspolitikájának a vesztesei közé sorolta azokat,
- akik használt lakást szerettek volna venni
- hibás kivezetés miatti vesztesek
- 44 év felettiek
- kis keresetű fiatalok
- vidéki fiatalok
- válófélben lévők, testvérek 50 százalékos tulajdonrésszel
- családok, gyermekvállalást tervezők
- hazatérni vágyó fiatalok
- közszolgálatban dolgozók.
A fideszes politikus szerint a Tisza programja a jó feltételeket biztosító Otthon Start szétverése és egy olyan program bevezetése, ami csak egy szűk csoport számára kedvező. Panyi elképzelhetőnek tartja, hogy a Wekerle Plusz programot igénylők száma jelentősen visszaesik az Otthon Startot igénybe vevőkhöz képest.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)