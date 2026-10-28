Átgondolatlanság és fejetlenség – rengeteg vesztese van a Tisza-kormány lakáspolitikájának

Rengetegen jártak rosszul a kormány terveivel

A Tisza-kormány lakáspolitikájának a vesztesei közé sorolta azokat,

akik használt lakást szerettek volna venni

hibás kivezetés miatti vesztesek

44 év felettiek

kis keresetű fiatalok

vidéki fiatalok

válófélben lévők, testvérek 50 százalékos tulajdonrésszel

családok, gyermekvállalást tervezők

hazatérni vágyó fiatalok

közszolgálatban dolgozók.

A fideszes politikus szerint a Tisza programja a jó feltételeket biztosító Otthon Start szétverése és egy olyan program bevezetése, ami csak egy szűk csoport számára kedvező. Panyi elképzelhetőnek tartja, hogy a Wekerle Plusz programot igénylők száma jelentősen visszaesik az Otthon Startot igénybe vevőkhöz képest.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)