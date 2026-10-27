A számok magukért beszélnek: súlyos milliókat húz ki a fiatalok zsebéből Magyar Péter kormánya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Mélyen beletúr a kormány sok ezer közszolga zsebébe is.

Jakubász Tamás
2026. 10. 27. 14:24
Magyar Péter pénzügyminisztérium
Magyar Péter a keddi tájékoztatón: sokba kerülhet a kormány terve a fiataloknak Fotó: Havran Zoltán

Mennyi buknak a fiatalok?

A kormányzati érvek helyett a pénztárcát érintő számok lényegesen beszédesebbek – legalábbis Palóc André szerint, aki két súlyos következményről írt a kormányzati közlések kapcsán a közösségi oldalán. A Fidesz gazdaságpolitikusa először arra hívta fel a figyelmet, hogy drágább lesz a fiatalok számára a használt lakás vásárlása. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy kamatemelést jelentett be a Tisza-kormány, aminek ki is számolta a hatását.

A Tisza döntése következtében havonta 55 ezer forinttal lesz magasabb a törlesztője egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnek. Összességében pedig 16 millió forinttal lesz drágább a hitel a futamidő alatt

– közölte az ellenzéki képviselő.

Sokat buknak a közszolgák is

Palóc André arról a kormányzati intézkedésről is kifejtette a véleményét, amely szerint a kabinet eltörölné a közszolgálatban dolgozók egymillió forintos lakástámogatását.

A Tisza bejelentése következtében mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozótól veszik el a lehetőséget, hogy igénybe vegyék az évente egymillió forintos lakhatási támogatást

– írta a képviselő, aki szerint ezzel megnehezítik az érintett közszolgálati dolgozó és családjaik lakhatását.

Nagyon fog hiányozni

A Tisza jön és elvesz

– így fogalmazott ugyanerről a két intézkedésről Bóka János. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője közölte, a fiataloktól óriási összeg vesz el a kormány az Otthon start megszüntetésével és a kamatemeléssel, de bírálta a közszolgáknak járó lakhatási támogatásának tervezett megszüntetését is.

Borítókép: Magyar Péter a keddi tájékoztatón

Otthon Start ProgramotthonteremtésPalóc André

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Radnai Márk vallomása után először mindenki mérges lesz, majd helyette is szégyellni fogja magát + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A munkahelyi semmirekellőség eddig szégyen volt, Radnai Márknál már TikTok-tartalom.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu