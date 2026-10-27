A számok magukért beszélnek: súlyos milliókat húz ki a fiatalok zsebéből Magyar Péter kormánya

Mennyi buknak a fiatalok?

A kormányzati érvek helyett a pénztárcát érintő számok lényegesen beszédesebbek – legalábbis Palóc André szerint, aki két súlyos következményről írt a kormányzati közlések kapcsán a közösségi oldalán. A Fidesz gazdaságpolitikusa először arra hívta fel a figyelmet, hogy drágább lesz a fiatalok számára a használt lakás vásárlása. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy kamatemelést jelentett be a Tisza-kormány, aminek ki is számolta a hatását.

A Tisza döntése következtében havonta 55 ezer forinttal lesz magasabb a törlesztője egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnek. Összességében pedig 16 millió forinttal lesz drágább a hitel a futamidő alatt

– közölte az ellenzéki képviselő.

Sokat buknak a közszolgák is

Palóc André arról a kormányzati intézkedésről is kifejtette a véleményét, amely szerint a kabinet eltörölné a közszolgálatban dolgozók egymillió forintos lakástámogatását.

A Tisza bejelentése következtében mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozótól veszik el a lehetőséget, hogy igénybe vegyék az évente egymillió forintos lakhatási támogatást

– írta a képviselő, aki szerint ezzel megnehezítik az érintett közszolgálati dolgozó és családjaik lakhatását.