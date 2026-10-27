Magyar Péteréknek ez lesz az első saját költségvetésük, amit október végén terjesztenek majd be a parlament elé. Innentől nehezebb lesz visszafelé mutogatni majd. Az első tiszás költságvetés korlátot vezet be az édesanyák adómentességében, a 40 év feletti, kétgyermekes anyák pedig elbukták a már megígért adómentességet.
Szép csendben évi egymillióval vágta meg a közszolgálati dolgozókat a Tisza-kormány
Lakhatási támogatás: volt, nincs. Elvitte a Tisza.
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