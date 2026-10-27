A sajtó elé állt Magyar, Kapitány és Kármán: itt vannak az új bejelentések a költségvetésről

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Otthonteremtési programról tart tájékoztat kedden a kormány.

Magyar Nemzet
2026. 10. 27. 11:48
Kármán András, Magyar Péter, Kapitány István, pénzügyminisztérium
Újabb részleteket árult el a kormány a 2027-es költségvetés főbb intézkedéseiről Fotó: Havran Zoltán

Lakástakarék

Elhangzott a tájékoztatón az is, hogy a Wekerle+ lakástakarék 2027 januárjában indul, ekkortól már lehet szerződést kötni. Havi 100 ezer forintig, azaz éves 1,2 millió forintig jár a teljes támogatás, az első öt évben évi 120 ezer forintot, a 6. és 10. év között pedig évi 240 ezer forintot ad az állam. Tíz év után a számlán, ha a saját befizetés 12 millió forint, ahhoz az állam 1,8 millió forint támogatást nyújt, évi 3 százalékos kamattal számolva (ami 2,2 millió forint) nagyjából 16 millió forint állhat rendelkezésre.

Energetikai felújítások

Mint kiderült, jövő év márciusától indul az energetikai felújítási program, ennek pénzügyi alapját az uniós források adhatják: több mint 600 milliárd forintot fordítanak erre a kohéziós pénzekből. Évente minimum 30 ezer, 2030-ig 120 ezer otthon korszerűsítését célozza meg a kormány. Ehhez szükség van a társasházi törvény módosítására is.

Előzmény: drágább hitel és kiszorulás

Magyar Péter miniszterelnök október 19-én jelentette be, hogy az Otthon start helyére a Wekerle+ vásárlási és építési hitel lép. Az új konstrukcióban az új lakás vásárlásához vagy építéséhez továbbra is fix 3 százalékos, használt ingatlan megvásárlásához viszont már 5 százalékos kamattal lehet hitelhez jutni. További feltétel, hogy az igénylőnek és házastársának sem lehet legalább 50 százalékos tulajdonrésze másik ingatlanban, a megvásárolt lakásban pedig legalább öt évig életvitelszerűen kell lakniuk. A már megkötött Otthon start-szerződések változatlan feltételekkel maradnak érvényben.

A bejelentést követően megírtuk: nemcsak drágább hitelre, hanem a támogatásból való teljes kiszorulásra is számíthatnak egyes lakásvásárlók az Otthon startot felváltó Wekerle plusz bevezetésével. 

Cikkünk frissül.

Borítókép: Sajtótájékoztatót tart október 27-én Magyar Péter, Kármán András és Kapitány István

lakáspolitikaOtthon Start Programtámogatott hitelekSzóljon hozzá!

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