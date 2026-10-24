Sokan rosszabbul járhatnak a Wekerle plusszal – több ponton is szigorodnak a lakáshitel feltételei

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Nemcsak drágább hitelre, hanem a támogatásból való teljes kiszorulásra is számíthatnak egyes lakásvásárlók az Otthon startot felváltó Wekerle plusz bevezetésével. A használt ingatlanoknál 3-ról 5 százalékra emelkedhet a kedvezményes kamat, a 41 éves vagy idősebb igénylők pedig elveszíthetik a támogatott finanszírozás lehetőségét. Szigorodnak a meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó előírások, és megszűnhet a befektetési célú lakásvásárlás lehetősége is.

Magyar Nemzet
2026. 10. 24. 5:35
Az új támogatott lakáshitel számos kérdést még válaszolatlanul hagy Fotó: Ladóczki Balázs

Nem minden lakás finanszírozható Otthon starttal

A bizonytalan átmeneti időszakban sokan előrehozhatják a vásárlást, a money.hu ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi program feltételeit sem elegendő pusztán az igénylő oldaláról vizsgálni.

Az Otthon start esetében a megvásárolni kívánt lakás vételára legfeljebb 100 millió, az egylakásos lakóépületé 150 millió forint lehet, a bruttó négyzetméterár pedig egyik esetben sem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

A vételár főszabály szerint legfeljebb 20 százalékkal térhet el a bank által megállapított forgalmi értéktől. Emellett az ingatlannak lakhatásra alkalmasnak kell lennie, és a tulajdoni viszonyoknak is meg kell felelniük az előírásoknak. A program például főszabály szerint nem használható résztulajdon vagy haszonélvezettel terhelt ingatlan megvásárlására. Mindez azt jelenti, hogy egy megfelelő jövedelemmel és önerővel rendelkező vevő sem lehet biztos a finanszírozásban, ha a kiszemelt ingatlan valamelyik feltételt nem teljesíti.

Az előzetes hitelbírálat sem jelent automatikus jóváhagyást

A bankok a jogszabályi jogosultság mellett önállóan vizsgálják az ügyfél hitelképességét és a fedezetként felajánlott ingatlant. Figyelembe veszik a jövedelmet, a meglévő tartozásokat, a hitelkereteket és az önerő nagyságát is.

Ha az értékbecslés a vételárnál alacsonyabb forgalmi értéket állapít meg, a vásárlónak a tervezettnél több saját forrásra lehet szüksége. A rendezetlen tulajdonviszonyok vagy az ingatlan tényleges és nyilvántartott állapota közötti eltérések pedig késleltethetik, szélsőséges esetben meg is akadályozhatják a hitelfelvételt.

„A lakásvásárlás előtt három dolgot érdemes tisztázni: megfelelünk-e az Otthon start jogosultsági feltételeinek, a jövedelmünk alapján mekkora hitelre lehetünk jogosultak, és a kiszemelt ingatlan elfogadható-e banki fedezetként” – hangsúlyozta Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

Hozzátette: ezek egymástól független vizsgálatok, így az egyik pozitív eredménye nem garantálja a másik sikerét. Az előzetes hitelbírálat és értékbecslés segíthet a kockázatok felmérésében, de nem helyettesíti a végleges banki döntést.

A kapkodás miatt is sokat veszíthetnek a vevők

A szakértő szerint a jelenlegi bizonytalanságban különösen fontos a vásárlás megfelelő előkészítése. Érdemes még az adásvételi szerződés megkötése előtt ellenőrizni a tulajdoni lapot, szükség esetén a térképmásolatot, valamint tisztázni a bank által elvárt dokumentumokat és a finanszírozás várható időigényét. A szerződésben vállalt fizetési határidőket célszerű a hitelügyintézéshez igazítani, hiszen egy elhúzódó értékbecslés vagy hiánypótlás akár a vásárlást is veszélyeztetheti.

Garam Dániel szerint érthető, ha valaki a Wekerle plusz szigorúbb feltételei miatt előrehozná a döntését, a kedvező kamat azonban önmagában nem tesz jó vétellé egy ingatlant. A törlesztőrészlet és az önerő mellett a költözés, a felújítás és a fenntartás költségeivel is számolni kell.

A legfontosabb kérdés így most az, meddig marad elérhető az Otthon start. Amíg a kormány nem ismerteti a váltás pontos menetrendjét, a jelenlegi kedvezmények elvesztésétől tartó vevőknek érdemes felgyorsítaniuk a finanszírozás előkészítését, de nem célszerű olyan ingatlan mellett elköteleződniük, amely hosszabb távon túl nagy pénzügyi kompromisszumot jelentene.

 


 

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