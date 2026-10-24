Sokan rosszabbul járhatnak a Wekerle plusszal – több ponton is szigorodnak a lakáshitel feltételei

Nem minden lakás finanszírozható Otthon starttal

A bizonytalan átmeneti időszakban sokan előrehozhatják a vásárlást, a money.hu ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi program feltételeit sem elegendő pusztán az igénylő oldaláról vizsgálni.

Az Otthon start esetében a megvásárolni kívánt lakás vételára legfeljebb 100 millió, az egylakásos lakóépületé 150 millió forint lehet, a bruttó négyzetméterár pedig egyik esetben sem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

A vételár főszabály szerint legfeljebb 20 százalékkal térhet el a bank által megállapított forgalmi értéktől. Emellett az ingatlannak lakhatásra alkalmasnak kell lennie, és a tulajdoni viszonyoknak is meg kell felelniük az előírásoknak. A program például főszabály szerint nem használható résztulajdon vagy haszonélvezettel terhelt ingatlan megvásárlására. Mindez azt jelenti, hogy egy megfelelő jövedelemmel és önerővel rendelkező vevő sem lehet biztos a finanszírozásban, ha a kiszemelt ingatlan valamelyik feltételt nem teljesíti.

Az előzetes hitelbírálat sem jelent automatikus jóváhagyást

A bankok a jogszabályi jogosultság mellett önállóan vizsgálják az ügyfél hitelképességét és a fedezetként felajánlott ingatlant. Figyelembe veszik a jövedelmet, a meglévő tartozásokat, a hitelkereteket és az önerő nagyságát is.

Ha az értékbecslés a vételárnál alacsonyabb forgalmi értéket állapít meg, a vásárlónak a tervezettnél több saját forrásra lehet szüksége. A rendezetlen tulajdonviszonyok vagy az ingatlan tényleges és nyilvántartott állapota közötti eltérések pedig késleltethetik, szélsőséges esetben meg is akadályozhatják a hitelfelvételt.