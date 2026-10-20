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Egyelőre több a kérdés, mint a válasz a kormányfő bejelentése kapcsán, de az már látszik, ki járhatnak rosszabbul

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Egyelőre több a kérdés, mint a válasz az Otthon startot felváltó, a Magyar Péter által hétfőn bejelentett Wekerle plusz hitellel kapcsolatban. Nem tudni, mikor indul az új konstrukció, meddig lehet még a jelenlegi feltételekkel szerződni, és megmaradnak-e az eddigi ár- és hitelösszeg-korlátok. Annyi azonban már látszik, hogy a használt lakást vásárlók jelentős része rosszabbul járhat: számukra 3-ról 5 százalékra emelkedik a támogatott hitel kamata, miközben a jogosultságot életkorhoz is kötik. Szakmai vélemény szerint a változás visszafoghatja a használtlakás-piaci keresletet, az új építésű és a felújításra szoruló ingatlanok viszont felértékelődhetnek.

Fischer Patrícia
2026. 10. 20. 9:00
Eladó. De ki veszi meg? Fotó: Havran Zoltán

Az 5 százalékos kamat ráadásul már csak 1-2 százalékponttal marad el a piaci lakáshitelek kamatától, így lényegesen kisebb ösztönzőt jelent, mint az Otthon start.

A korhatár szintén szűkíti a jogosultak körét. Míg a jelenlegi programot életkortól függetlenül igényelhették a feltételeknek megfelelő első lakásvásárlók, a Wekerle pluszból a 41 év felettiek kimaradnak. A Duna House adatai szerint 2026 első öt hónapjában a vevők csaknem fele volt 40 év alatti.

Vásárlási hullámot indíthat a bizonytalanság

A szakértők szerint az átmeneti időszakban sokan előrehozhatják lakásvásárlásukat, különösen azok, akik használt ingatlant keresnek, vagy életkoruk miatt már nem lesznek jogosultak az új konstrukcióra.

Miközben a használt lakások finanszírozása drágul, az új építésű ingatlanoknál megmarad a fix 3 százalékos kamat. Ezt erősíti, hogy a kormány döntése alapján 2027-ben is alkalmazható lesz az 5 százalékos kedvezményes lakásáfa, amely a korábbi tervek szerint ismét 27 százalékra emelkedett volna.

A két intézkedés együttesen az új lakások felé terelheti a támogatott hitelt kereső fiatalokat.

A kínálat szűkössége azonban korlátozhatja a hatást. Tavaly országosan mindössze 12 ezer új lakás épült, a Duna House tapasztalatai szerint pedig a fiatal vásárlók többsége eddig is inkább az azonnal beköltözhető használt ingatlanokat kereste, mivel az új építésű lakások sokak számára túl drágák. Ha a kereslet nagyobb része az új projektek felé fordul, a korlátozott kínálat miatt ebben a szegmensben inkább az árak tartása, mintsem csökkenése várható.

Beragad a sárba?

A Wekerle Plusz bejelentése már egy lassuló lakáspiacot ért el. A Duna House becslése szerint augusztusban 13 százalékkal kevesebb ingatlan cserélt gazdát, mint júliusban. Több szegmensben nőtt az alku mértéke, és hosszabbodtak az értékesítési idők.

A drágább finanszírozás tovább fékezheti a használt lakások iránti keresletet, különösen azokban a kategóriákban, amelyekben eddig sokan vásároltak Otthon starttal. Ilyenek például a kisebb pesti lakások és a panellakások.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint ugyanakkor nem várható egyik napról a másikra általános áresés. Ha a jelenlegi konstrukció még egy ideig elérhető marad, az átmenetileg akár élénkítheti is a piacot. Ezt követően viszont a használt lakások eladóinak a korábbinál reálisabb árazással kell számolniuk, mivel szűkülhet a támogatott hitellel vásárlók pénzügyi mozgástere.

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