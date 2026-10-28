Rajtuk csattan a tiszás ostor: napról napra nő azok száma, akik biztosan rosszul járnak Magyar Péterék költségvetésével

2. Használt lakást vásárlók

A bejelentés szerint a kormány megszünteti az Orbán-kormány idején bevezetett, fix 3 százalékos kamatot kínáló Otthon start programot és helyette Wekerle+ néven új szabályrendszert alakít ki.

Csakhogy a tiszás verzió a 3 helyett 5 százalékos kamatot nyújt a használt lakás vásárlásához.

A Fidesz ki is számolta a kamatemelés következményeit. A Tisza döntése következtében – új igénylőknél – havonta 55 ezer forinttal lesz magasabb a törlesztője egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnek. Összességében pedig több mint 16 millió forinttal lesz drágább a hitel a futamidő alatt.