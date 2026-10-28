Rajtuk csattan a tiszás ostor: napról napra nő azok száma, akik biztosan rosszul járnak Magyar Péterék költségvetésével

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A nyugdíjasok jelentős része, a használt lakást vásárlók, a közszolgálati dolgozók, a munkát vállaló anyák és megannyi jelenleg is katázó vállalkozó – egyre több csoportról derül ki, hogy biztosan veszítenek a Tisza-kormány költségvetésével. Összegyűjtöttük az eddigi információkat.

Jakubász Tamás
2026. 10. 28. 5:40
Kármán András pénzügyminiszter
Ezt nem lesz könnyű kimagyaráznia a pénzügyminiszternek. Fotó: Mirkó István

2. Használt lakást vásárlók

A bejelentés szerint a kormány megszünteti az Orbán-kormány idején bevezetett, fix 3 százalékos kamatot kínáló Otthon start programot és helyette Wekerle+ néven új szabályrendszert alakít ki.

Csakhogy a tiszás verzió a 3 helyett 5 százalékos kamatot nyújt a használt lakás vásárlásához.

A Fidesz ki is számolta a kamatemelés következményeit. A Tisza döntése következtében – új igénylőknél – havonta 55 ezer forinttal lesz magasabb a törlesztője egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnek. Összességében pedig több mint 16 millió forinttal lesz drágább a hitel a futamidő alatt.

3. Dolgozók anyák

Az anyák zsebéből is kivesz pénzt a Tisza. Egyrészt egymillió forintban korlátozná a 30 alatti, a kétgyermekes 40 alatti, valamint a három- és többgyermekes anyák szja-mentességét: a bruttó bér egymillió forint feletti része után a tervek szerint jövő évtől 15 százalék adót kell majd fizetni. Emellett a Tisza minden bizonnyal átírja az elfogadott jogszabályt és elveszi a 40 év feletti kétgyermekes anyáktól a korábban már megszavazott – és lépcsőzetesen életbe lépő – szja-mentességet.

Csak az utóbbi lépéssel félmillió anyával szúr ki a kormány, ráadásul őket akár évi egymillió forinttal is megrövidítheti a Tisza.

Az összegre Sebestyén Géza közgazdász hívta fel a figyelmet minapi bejegyzésében. Azt írta: egy havi bruttó 600 ezer forintot kereső édesanya évente 1 millió 80 ezer forint személyi jövedelemadó megfizetése alól mentesülhetett volna, ha nincs más szja-kedvezménye. Ez havi 90 ezer forintot jelentett volna. Sebestyén szerint a kormány más tervbe vett intézkedései, így a családi pótlék megduplázása és az alacsonyabb béreknél végrehajtandó szja-csökkentés javíthatják a családok anyagi helyzetét, de biztosan nem pótolják minden érintett édesanyánál az elmaradó szja-mentességet.

4. Közszolgálati dolgozók

Nyilvánosságra került az is, hogy a kormány eltörölné a közszolgálatban dolgozók évi legfeljebb egymillió forintos lakástámogatását. A lehetőség elvben mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozó előtt nyitott, idén 186 ezren éltek vele.

5. A jelenlegi katások

Maradéktalanul a jelenlegi katások sem járnak jól azokkal a módosításokkal, amelyeket a kormány tervez a legkisebb vállalkozóknak szóló adónemnél. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányzati elképzelés szerint két lépcsőben a duplájára nő a jelenlegi katások ötvenezer forintos havi közterhe.

Bár szép számmal lehetnek olyanok, akiknek a szabályok átírása, például a cégeknek való számlázás, előnyt hoz, mindenki azonban biztosan nem jár jól.

Lapunknak a taxiszövetség például azt nyilatkozta, hogy az alacsonyabb bevétellel rendelkező taxisoknak a jövőben nem érheti majd meg katázni.

Borítókép: Kármán András a pénzügyminiszter-jelölti meghallgatásán az Országgyűlés szakbizottságának ülésén május 12-én.

szja-mentességTisza-kormánycsaládKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelektörvény

Hímnem, nőnem

Hegyi Zoltán avatarja

Még egy nap sem telt el azután, hogy ez a mostani parlament az ellenzék ellenszavazatai mellett elfogadta a gyermekvédelmi törvény módosítását, egy LMBTQ-szervezet turbó fokozatba kapcsolta az érzékenyítést.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu