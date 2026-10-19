Drágulhat a hajvágás és a felújítás az új kata miatt? Megszólaltak az érdekképviseletek

Áremelkedés az építési munkáknál

Az egyeztetésre bocsátott terv kapcsán kerestünk meg több szakmai szervezetet és aziránt érdeklődtünk, hogy a tipikus katás szakmákban miképpen fogadták a lehetséges új szabályokat. – Az építőiparban sok az önfoglalkoztató, a kisvállalkozás, s mivel a kata kedvező adózási forma, ezért népszerű ma is – kezdte kérdésünkre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Persze csak azok körében, akik a lakosságnak dolgoznak. – Emiatt – folytatta Koji László – sokan figyelik a jogalkotást. Akik benne vannak, azért, akik pedig szeretnének belépni, azért. Merthogy a kiterjesztéssel számos cégnek is dolgozó építőipari vállalkozás beléphetne a katába. Az elnök a kedvező változások között említette, hogy az egyeztetésre bocsátott tervezet szerint az adó értékhatára 22 millió forintra emelkedne, az adó növekedése viszont beszámolója szerint nem aratott osztatlan sikert a szakmában.

Sokakat váratlanul ért a kata megduplázásáról szóló terv

– jegyezte meg Koji László, aki úgy véli, az építőiparban ezzel együtt is nagy tábora lehet majd a megújított katának.

Áremelkedés is jöhet

Hatásokkal azonban számolni kell. Az elnök egyrészt felidézte, hogy az adóoptimalizálás ma sem ismeretlen az építőiparban. – Ma is előfordul, hogy a feleség vagy a gyermekek nevére jegyeznek be katás vállalkozást – mondta az elnök, hozzátéve, hogy a jelenséggel nyilván az új szabályok életbelépése után is számolni kell majd. Ahogy bizonyos áremelkedéssel is. Ennek kapcsán Koji László arról beszélt, hogy manapság a lakosságtól folyamatosan érkezik megrendelés az építőiparnak, ezeket a munkákat pedig sokszor olyan kivitelezők vállalják fel, akik katáznak. Ha az ő adójuk megugrik, valószínű, hogy a tehernövekedést nem egy vállalkozó áthárítja majd a megrendelőre. Vagyis a lakossági munkáknál drágulást is hozhat a kata megemelése.