Drágulhat a hajvágás és a felújítás az új kata miatt? Megszólaltak az érdekképviseletek

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Nem zárható ki, hogy a kata emelése, megduplázása több vállalkozót az árak emelésére sarkall majd – ez a lapunknak nyilatkozó érdekképviseletek szerint könnyen megeshet például egyes építőipari vállalkozásoknál és elképzelhető lehet a szépségiparban is. A taxisoknál a kisebb bevételt elérőket érintheti rosszul a változtatás, már persze akkor, ha azzal a tartalommal alkot majd törvényt az Országgyűlés, mint amilyet társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány. Ám ha így lesz, Magyar Péternek újra magyarázkodnia kell: a kampányban ugyanis arról volt szó, hogy kiterjesztené a Tisza a katát, de arról nem, hogy a duplájára emelné a közterhet.

Jakubász Tamás
2026. 10. 19. 5:37
A szépségiparban is lehetnek olyanok, akik a kata felemelésére hivatkozva emelhetnek áraikon. Már ha a katát az előzetes tervek szerint valóban megduplázza a tiszás többség. Fotó: Rákóczy Ádám Forrás: Fotó: Kisalföld

Áremelkedés az építési munkáknál

Az egyeztetésre bocsátott terv kapcsán kerestünk meg több szakmai szervezetet és aziránt érdeklődtünk, hogy a tipikus katás szakmákban miképpen fogadták a lehetséges új szabályokat. – Az építőiparban sok az önfoglalkoztató, a kisvállalkozás, s mivel a kata kedvező adózási forma, ezért népszerű ma is – kezdte kérdésünkre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Persze csak azok körében, akik a lakosságnak dolgoznak. – Emiatt – folytatta Koji László – sokan figyelik a jogalkotást. Akik benne vannak, azért, akik pedig szeretnének belépni, azért. Merthogy a kiterjesztéssel számos cégnek is dolgozó építőipari vállalkozás beléphetne a katába. Az elnök a kedvező változások között említette, hogy az egyeztetésre bocsátott tervezet szerint az adó értékhatára 22 millió forintra emelkedne, az adó növekedése viszont beszámolója szerint nem aratott osztatlan sikert a szakmában.

Sokakat váratlanul ért a kata megduplázásáról szóló terv

– jegyezte meg Koji László, aki úgy véli, az építőiparban ezzel együtt is nagy tábora lehet majd a megújított katának.

Áremelkedés is jöhet

Hatásokkal azonban számolni kell. Az elnök egyrészt felidézte, hogy az adóoptimalizálás ma sem ismeretlen az építőiparban. – Ma is előfordul, hogy a feleség vagy a gyermekek nevére jegyeznek be katás vállalkozást – mondta az elnök, hozzátéve, hogy a jelenséggel nyilván az új szabályok életbelépése után is számolni kell majd. Ahogy bizonyos áremelkedéssel is. Ennek kapcsán Koji László arról beszélt, hogy manapság a lakosságtól folyamatosan érkezik megrendelés az építőiparnak, ezeket a munkákat pedig sokszor olyan kivitelezők vállalják fel, akik katáznak. Ha az ő adójuk megugrik, valószínű, hogy a tehernövekedést nem egy vállalkozó áthárítja majd a megrendelőre. Vagyis a lakossági munkáknál drágulást is hozhat a kata megemelése.

Mihez kezdenek a fodrászok?

Megkerestük a Magyar Fodrász-Kozmetikus-Körmös Egyesületet is. Kérdésünkre elöljáróban leszögezték, hogy Hajas László elnök és az egyesület álláspontja szerint az emelés nagyon minimális, és nem befolyásolja majd az árakat.

Ugyanakkor elképzelhetőnek tartják, hogy lesznek olyanok, akik erre hivatkozva árat emelnek.

Az egyesület szerint nem valószínű, hogy a nyilvánosságra került adótervek alapján ezek a szolgáltatók más adózási formára váltanának, mert még a közzétett változtatásokkal együtt is a kata lenne a legkedvezőbb.

Nemigen lesz tüntetés a taxisoknál

20250924 Budapest Taxisok demonstráltak a munkakörülményeik javítása érdekében. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Lehetnek a taxisok között, akik rosszul járnának az új kata bemutatott szabályaival Fotó: Ladóczki Balázs

Az Országos Taxisszövetség elnökének tájékoztatása szerint a kérdésben megoszlik a taxistársadalom véleménye. Mint Metál Zoltántól megtudtuk, idehaza jelenleg több mint tízezer taxis működik, az érdekképviseletnek azonban nincsenek pontos adatai arról, hogy közülük mennyien katáznak. Azok ugyanis, akik nyugdíj előtt állnak, inkább az átalányadózási formát választották. A kata tervezett emeléséről aszerint oszlanak meg a vélemények, hogy kinek mekkora a forgalma.

Azok a vállalkozások, amelyek könnyebben elérik az éves 18 milliós vagy afölötti árbevételt, nem élik meg problémaként a magasabb adót

– fogalmazott az elnök, majd hozzátette: a szerényebb éves árbevételű vállalkozások ugyanakkor nem tudják majd továbbra is a katát választani. Metál Zoltán szerint a tervbe vett új adószabályok miatt nem uralkodik általános kedvezőtlen hangulat a taxisok körében, így nem tart tüntetés kockázatától. Végezetül kérdésünkre megjegyezte, hogy bár eddig nem kaptak a kormánytól egyeztetésre szóló megkeresést, de ha lesz ilyen, biztosan eleget tesznek annak.

Tetszik is meg nem is

Végezetül érdemes egy felmérést is felidézni, amit a Billingo készített. Ebből az derült ki, hogy a jelenlegi katás vállalkozók 48 százaléka, vagyis majdnem fele túl magasnak tartja a 2027-re tervezett tételes adót, és mindössze 17 százalékuk vállalna a tervezettnél magasabb összeget az új rendszer előnyeiért cserébe. Megkérdezték azokat is, akik most nem katáznak, hanem átalányadóval tesznek eleget közteherviselési kötelezettségüknek: az átalányadózók 22 százaléka szintén túl magasnak véli a tervezett adót. De nézzünk még egy adatot, ami azt mutatja, az érdeklődés jelentős az új módozat iránt: a válaszadók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új katát választaná, 28 százalékuk pedig még nem döntött.

A tervezett átalakítás tehát egyszerre keltette fel az érdeklődést és váltott ki ellenérzéseket, különösen azok körében, akik jelenleg is a kedvezőbb, havi 50 ezer forintos tételes adót fizetik. Az ő havi tételes adójuk ugyanis a tervezet szerint végül a duplájára nőne.

Persze csak akkor, ha nagyjából azokkal a szabályokkal fogadja majd el az Ország­gyűlés a jogszabályt, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátottak. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a kampányban a Tisza egyik legfontosabb ígérete volt a kata kiterjesztése. A választás előtt ugyanakkor arról nem volt szó, hogy a közteher a duplájára is emelkedhet.

 

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