Csak a Tisza-kormány szerint csábító az új kata, az érintettek fele elutasítja

A felmérésből az is kiderül, hogy a vállalkozók jó része lát lehetőséget a rendszer újbóli megnyitásában. A válaszadók 49,5 százaléka biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új katát választaná, 28,2 százalékuk viszont még nem döntött. A tervezett átalakítás tehát egyszerre kelti fel az érdeklődést és

vált ki ellenérzéseket, különösen azok körében, akik jelenleg is a kedvezőbb, havi 50 ezer forintos tételes adót fizetik. Az ő adóterhük ugyanis megduplázódik.

Visszatérhetnek a cégeknek számlázó vállalkozók

Magyar Péter október 6-án jelentette be, hogy a kormány döntött a kata 2027-es bővítéséről. A törvényjavaslat társadalmi egyeztetése még folyamatban van, ezért a részletek változhatnak. A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy ismét lehetővé tenné a cégeknek történő számlázást, amelyet a 2022-es szigorítás lényegében kizárt a rendszerből.

A mostani felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy