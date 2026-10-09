Csak a Tisza-kormány szerint csábító az új kata, az érintettek fele elutasítja

A felmérésből az is kiderül, hogy a vállalkozók jó része lát lehetőséget a rendszer újbóli megnyitásában. A válaszadók 49,5 százaléka biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új katát választaná, 28,2 százalékuk viszont még nem döntött. A tervezett átalakítás tehát egyszerre kelti fel az érdeklődést és
vált ki ellenérzéseket, különösen azok körében, akik jelenleg is a kedvezőbb, havi 50 ezer forintos tételes adót fizetik. Az ő adóterhük ugyanis megduplázódik.
Visszatérhetnek a cégeknek számlázó vállalkozók
Magyar Péter október 6-án jelentette be, hogy a kormány döntött a kata 2027-es bővítéséről. A törvényjavaslat társadalmi egyeztetése még folyamatban van, ezért a részletek változhatnak. A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy ismét lehetővé tenné a cégeknek történő számlázást, amelyet a 2022-es szigorítás lényegében kizárt a rendszerből.
A mostani felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy
a jelenlegi katások közel fele a tervezett adóterhet túl magasnak találja. Az átalányadózók 22,4 százaléka szintén túl magasnak véli a tervezett adót, a teljes mintában pedig a válaszadók 30,4 százaléka.