A régi kata már nem tér vissza, 2028-tól jöhet a feketeleves a kisadózóknak

A mostani katások is csak haladékot kapnának

Azok, akik 2026. december 31-én már katások, átmenetileg a jelenlegi rendszerben maradhatnának, 2027-ben havi 75 ezer, 2028-ban pedig százezer forintot fizetnének – a mostani ötvenezer forintos havi adó két év alatt a duplájára nőne.

Ez a lehetőség csak 2028 végéig tartana, a tervezet alapján az ebben a rendszerben maradó vállalkozók 2029. január 1-jétől főszabály szerint automatikusan átkerülnének az új katába. Az átmeneti időszak csak haladékot jelent, a korábbi adóösszeg már nem térne vissza.

A havi befizetés nem lesz elég a céges számlákhoz

A cégeknek és szervezeteknek számlázó katások bevételére 15 százalékos adó vonatkozna. Ebbe beleszámítana a havi kata, így csak a kettő közötti különbözetet kellene még befizetni. Egy egész évben főállású katásként dolgozó vállalkozó 2027-ben összesen 1,2 millió forint tételes adót fizetne. Nyolcmillió forint céges bevétel 15 százaléka éppen ugyanennyi, ezért eddig elegendő lenne a havi százezer forintos befizetés. Tizenkétmillió forint céges bevételnél viszont a 15 százalék már 1,8 millió forint. Ebből levonnák az év során fizetendő 1,2 millió forintos katát, így további hatszázezer forintot kellene befizetni. A céges megrendelésekből élőknek tehát egy bizonyos bevétel fölött már nem lenne elég a havi tételes adó. Ebben az értelemben az új rendszer az ekhóhoz hasonló, bevételarányos elemet is tartalmazna, bár a két adózási forma szabályai eltérnek.