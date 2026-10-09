A régi kata már nem tér vissza, 2028-tól jöhet a feketeleves a kisadózóknak

Először duplázzák a katát, majd folyamatosan évről évre emelkedik az adó
Az új katában a főállású vállalkozóknak 2027-ben havonta százezer forintot kellene fizetniük, a mellékállásúak havi adója pedig ötvenezer forint lenne. 2028-tól viszont már másképp számolnák a befizetést, amelyhez az előző év január 1-jén érvényes minimálbért vennék alapul.
A főállásúaknál ebből számítanák ki a szociális hozzájárulási adó és a társadalombiztosítási járulék együttes összegét, a mellékállásúaknál a személyi jövedelemadó kulcsát alkalmaznák. Ez azt jelenti, hogy a havi kata összege a minimálbér emelkedésével is növekedne, a tervezet tehát megszüntetné azt is, hogy a vállalkozók hosszabb távon ugyanazzal a fix összeggel számolhassanak. A katának bevezetése után éppen ez volt a lényege.