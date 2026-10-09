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A régi kata már nem tér vissza, 2028-tól jöhet a feketeleves a kisadózóknak

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Újra többen választhatnák a katát, de a korábbi, alacsony fix összegű adózás nem térne vissza. A kormány tervezete magasabb havi befizetést és a céges bevételekre plusz 15 százalékos adót vezetne be. Az új rendszerben 2028-tól a minimálbérhez kötnék a havi összeget, így annak emelkedésével a fizetendő adó is nőhetne.

Magyar Nemzet
2026. 10. 09. 11:24
Illusztráció Fotó: Móricz-Sabján Simon

Először duplázzák a katát, majd folyamatosan évről évre emelkedik az adó

Az új katában a főállású vállalkozóknak 2027-ben havonta százezer forintot kellene fizetniük, a mellékállásúak havi adója pedig ötvenezer forint lenne. 2028-tól viszont már másképp számolnák a befizetést, amelyhez az előző év január 1-jén érvényes minimálbért vennék alapul. 

A főállásúaknál ebből számítanák ki a szociális hozzájárulási adó és a társadalombiztosítási járulék együttes összegét, a mellékállásúaknál a személyi jövedelemadó kulcsát alkalmaznák. Ez azt jelenti, hogy a havi kata összege a minimálbér emelkedésével is növekedne, a tervezet tehát megszüntetné azt is, hogy a vállalkozók hosszabb távon ugyanazzal a fix összeggel számolhassanak. A katának bevezetése után éppen ez volt a lényege. 

A mostani katások is csak haladékot kapnának

Azok, akik 2026. december 31-én már katások, átmenetileg a jelenlegi rendszerben maradhatnának, 2027-ben havi 75 ezer, 2028-ban pedig százezer forintot fizetnének – a mostani ötvenezer forintos havi adó két év alatt a duplájára nőne.

Ez a lehetőség csak 2028 végéig tartana, a tervezet alapján az ebben a rendszerben maradó vállalkozók 2029. január 1-jétől főszabály szerint automatikusan átkerülnének az új katába. Az átmeneti időszak csak haladékot jelent, a korábbi adóösszeg már nem térne vissza.

A havi befizetés nem lesz elég a céges számlákhoz

A cégeknek és szervezeteknek számlázó katások bevételére 15 százalékos adó vonatkozna. Ebbe beleszámítana a havi kata, így csak a kettő közötti különbözetet kellene még befizetni. Egy egész évben főállású katásként dolgozó vállalkozó 2027-ben összesen 1,2 millió forint tételes adót fizetne. Nyolcmillió forint céges bevétel 15 százaléka éppen ugyanennyi, ezért eddig elegendő lenne a havi százezer forintos befizetés. Tizenkétmillió forint céges bevételnél viszont a 15 százalék már 1,8 millió forint. Ebből levonnák az év során fizetendő 1,2 millió forintos katát, így további hatszázezer forintot kellene befizetni. A céges megrendelésekből élőknek tehát egy bizonyos bevétel fölött már nem lenne elég a havi tételes adó. Ebben az értelemben az új rendszer az ekhóhoz hasonló, bevételarányos elemet is tartalmazna, bár a két adózási forma szabályai eltérnek.

Magasabb bevételi határ és ellátási alap

Az új katában az éves bevételi határ 18 millióról 22 millió forintra emelkedne, az e fölötti bevételrész után továbbra is 40 százalékos különadót kellene fizetni. A magasabb adó mellett az ellátások számításának alapja is megnőne, az új rendszerben a főállású katásoknál 2027-ben havi 317 ezer forint lenne ez az összeg, 2028-tól pedig az adott évi minimálbér.

A szabályozás egyelőre tervezet, amelyet október 14-ig lehet véleményezni, elfogadása esetén azonban a korábbi, alacsony fix összegű katához nem vezetne visszaút az új konstrukción belül. 

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